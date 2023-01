De Zerbi provocato, la reazione all’italiana fa impazzire gli inglesi: “Non sgarrate con lui” Roberto De Zerbi fa impazzire gli inglesi a seguito di una sua reazione in campo nella gara tra Brighton e Liverpool. Il video del suo gesto diventa virale e mostra tutta la personalità del tecnico italiano.

A cura di Fabrizio Rinelli

Roberto De Zerbi ha conquistato completamente la Premier League. Il suo arrivo al Brighton era stato accolto con un po' di scetticismo dal popolo inglese che non si sarebbe mai aspettato un impatto così devastante dell'ex tecnico di Benevento, Sassuolo e Shakhtar alla sua prima stagione in uno dei campionati più difficili al mondo. La sua squadra è attualmente al sesto posto con 31 punti e con una gara ancora da giocare rispetto alle altre. Possibilità in più per poter sognare una qualificazione in Europa che sarebbe il massimo per un club come il Brighton. L'ultima sconfitta è datata 31 dicembre, contro l'Arsenal capolista.

L'ultimo schiaffo prima di vincere 4 partite e centrare un pari tra Premier ed FA Cup. Spiccano soprattutto i successi contro il Liverpool di Klopp che anche nel match di coppa ha subito una dura lezione dal Brighton capace di vincere 2-1 grazie ai gol di Dunk e Mitoma. Un rendimento davvero entusiasmante che ha contribuito a far ritornare il famoso "italian job" in Inghilterra che negli ultimissimi anni ha visto trionfare allenatori del calibro di Ranieri, Conte e Sarri, solo per citarne alcuni. Sui social intanto, proprio dopo la gara vinta dal Brighton in coppa contro il Liverpool, è spuntato fuori un video in cui De Zerbi viene ritratto in un video alquanto curioso. Con un gesto mostra tutta la sua enorme personalità che gela i Reds.

De Zerbi viene inquadrato mentre raccoglie con le mani un pallone uscito dal rettangolo di gioco. Nel momento in cui ha provato a far iniziare subito l'azione del Brighton passando la sfera a uno dei suoi giocatori, Elliott del Liverpool si avvicina al tecnico bresciano e gli fa cadere la palla dalle mani. Un semplice schiaffetto per evitare che De Zerbi facesse iniziare subito l'azione della sua squadra. L'allenatore ex Shakhtar lo guarda malissimo e lo fulmina con la coda dell'occhio. Si è irritato da quell'atteggiamento poco corretto del giocatore del Liverpool. Ecco perché alla prima occasione buona De Zerbi ha servito ai Reds la sua vendetta personale.

Ad un certo punto infatti, la palla finisce di nuovo in zona De Zerbi dopo essere uscito dal rettangolo verde. L'allenatore del Brighton, appostato davanti alla sua panchina nei pressi dall'area tecnica, la raccoglie. Ma questa volta il gioco lo doveva riprendere il Liverpool e così facendo finta di consegnare la sfera all'accorrente Gakpo, la lancia via costringendo il giocatore olandese a rincorrerla. Un atteggiamento che evidentemente ha fatto storcere il naso a qualcuno della panchina del Liverpool che forse gli dice qualcosa. De Zerbi, nelle immagine del video diventato subito virale, si volta e con uno sguardo alza gli occhi e fa intendere il significato di questo gesto: "Chi la fa l'aspetti". Nel video postato sui social scrivono: "Don't mess with him – che tradotto significa – Non sgarrate con lui".

De Zerbi felicissimo con i suoi giocatori dopo la vittoria sul Liverpool.

In Inghilterra in tanti hanno commentato divertiti quel suo gesto evidenziandone l'enorme personalità del tecnico che inevitabilmente incide anche sul rendimento della squadra totalmente trasformata sotto la sua gestione. De Zerbi anche in Italia ha sempre fatto giocare le sue squadre, specie il suo Sassuolo, in modo molto spregiudicato imponendo il suo gioco. Ma oltre agli automatismi tattici che sono sotto gli occhi di tutti, De Zerbi dimostra come un minimo di furbizia faccia sempre bene, specie in Inghilterra, dove ancora nessuno lo conosceva al meglio ma che adesso hanno imparato a scoprire anche le sue abilità motivazionali.