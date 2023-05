De Zerbi porta il Brighton in Europa League ma il primo incontro fu un disastro: “Non capii nulla” Il Brighton giocherà per la prima volta nella sua storia in Europa League dopo una stagione incredibile. De Zerbi ha raccontato il primo incontro con Tony Bloom davanti a tutto lo spogliatoio: un momento di grande condivisione in un percorso fantastico.

A cura di Vito Lamorte

Estratto da un video pubblicato dal Brighton.

Nella prossima stagione, per la prima volta nella sua storia, il Brighton giocherà in Europa League. Un traguardo incredibile quello firmato da Roberto De Zerbi, dal suo staff e dai suoi ragazzi; che hanno messo il club della città dell'East Sussex alle spalle delle big della Premier League e per la prima volta sulla cartina del calcio europeo.

The Seagulls hanno disputato una stagione magnifica sfiorando la finale di FA Cup, persa in semifinale ai rigori col Manchester United, e in campionato mettendosi davanti a squadre come Chelsea, Tottenham, Aston Villa e West Ham.

Un percorso incredibile che è iniziato il 18 settembre 2022, quando Graham Potter decise di accettare la corte del Chelsea a campionato in corso e l'allenatore bresciano viene nominato nuovo tecnico del Brighton, sottoscrivendo un contratto di quattro anni.

Il debutto in Premier League è stato segnato da un pirotecnico 3-3 contro il Liverpool e dopo qualche gara di assestamento, con la lunga sosta che ha aiutato il lavoro di RDZ, il Brighton è riuscito a trovare sempre di più una sua dimensione e una sua identità.

Il 21 maggio, in occasione della vittoria contro il Southampton, arriva la matematica certezza per la partecipazione ad una competizione europea per la stagione successiva e dopo il pari contro la squadra di Pep Guardiola viene certificata la qualificazione all'Europa League. Un traguardo incredibile.

Proprio in merito al lavoro fatto dal club c'è un video molto significativo pubblicato dalla pagina ufficiale del Brighton in cui Tony Bloom, proprietario BHAFC, e De Zerbi si abbracciano nel corridoio che porta allo spogliatoio e poi tengono un discorso davanti alla squadra.

Il numero uno del club si è espresso così: "Io tifo da 45 anni questo club e mai avrei pensato di sfidare le squadre migliori d'Europa. Sono molto orgoglioso di ognuno di voi". Anche De Zerbi ha speso parole dolcissime per i suoi ragazzi e per la gente del Brighton: "È un onore essere qui, per questo club e per i tifosi fantastici. Non posso che ringraziare Tony per avermi supportato anche quando ho fatto scelte non proprio semplici nello spogliatoio".

Poi l'ex tecnico di Shakhtar e Sassuolo racconta un aneddoto: "La prima volta che l'ho incontrato non ho capito nulla. Adesso siamo qui. Adesso ci organizzeremo per essere competitivi in Europa League, in Premier League, in FA Cup e in Carabao Cup. In tutto".

Un percorso straordinario che ha fatto crescere una bellissima realtà. Il Brighton si è attestata come una delle migliori squadre del calcio inglese e ha incuriosito tanti appassionati per le idee che De Zerbi ha portato sul campo, incensate anche da Pep Guardiola e riconosciute anche con la nomination per "manager dell'anno" in Premier. Un'annata davvero da incorniciare, ma sembra solo l'inizio.