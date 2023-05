De Zerbi può vincere il premio di miglior manager della Premier: il suo Brighton piace a tutti Roberto De Zerbi tra i candidati per vincere il premio come allenatore dell’anno in Premier League: un riconoscimento incredibile per il tecnico italiano.

A cura di Vito Lamorte

La Premier League ha reso note le candidature finali per i premi di fine stagione e per il riconoscimento di ‘Manager of the Season' sono sei i nomi degli allenatori in corsa per la vittoria finale: tra queste nomination c'è anche quella di Roberto De Zerbi.

Il tecnico del Brighton se la dovrà vedere con Mikel Arteta dell’Arsenal, Unai Emery dell’Aston Villa, Pep Guardiola del Manchester City, Eddie Howe del Newcastle e Marco Silva del Fulham. I voti del pubblico si uniranno a quelli di una giuria di esperti di calcio per decretare il vincitore, che sarà annunciato martedì 30 maggio.

Un riconoscimento fantastico per l'ex allenatore di Shakthar Donetsk, Sassuolo e Benevento che da quanto è approdato oltre la Manica è riuscito a conquistare sempre più pubblico e ora i Seagulls sono una delle squadre più apprezzate per la proposta di gioco.

In lotta per portare il Brighton verso una storica qualificazione europea, Roberto De Zerbi sta stupendo tutti gli osservatori della Premier League perché nessuno si aspettava un impatto del genere col calcio inglese da parte dell'allenatore bresciano.

Sbarcato in Inghilterra a settembre scorso per sostituire Graham Potter, l'allenatore inglese che non ha resistito alle sirene del Chelsea, e passo dopo passo si è costruito una reputazione davvero invidiabile perché non partendo dai nastri di partenza è riuscito comunque ad entrare nelle nomination per il titolo di miglior allenatore della Premier League della stagione 2022/2023.

Per Roberto De Zerbi, come già detto, si tratta di un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi mesi alla guida del Brighton e il club sogna in grande con il sesto posto in classifica e le due gare in meno rispetto alla concorrenza: i Seagulls non si precludono sogni europei dopo aver sfiorato la finale di FA Cup e aver dato filo da torcere a tutte le big nel corso del torneo.