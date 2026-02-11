De Zerbi e l’ultimo atto d’amore prima dell’addio a Marsiglia: ha rinunciato allo stipendio

Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia, addio ufficializzato dal club francese nella notte. Un cambio di guardia in panchina molto chiacchierato per le presunte frizioni tra tecnico, dirigenza e giocatori. Spazzate via dallo stesso allenatore italiano che ha compiuto il gesto decisivo perché tutto avvenisse senza alcun intoppo.

Roberto De Zerbi non è più il tecnico dell'Olympique Marsiglia. Una decisione che era nell'aria da tempo e che è stata ufficializzata dal club francese nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Una scelta necessaria per provare a dare una svolta e un colpo di spugna ad una situazione sportiva difficile e compromessa da una serie di risultati negativi che hanno determinato il cammino del tecnico italiano. Che è stato protagonista dell'atto decisivo per agevolare il cambiamento, per il bene della società che ha guidato fino all'ultimo con la convinzione di chi avrebbe comunque potuto cambiare gli eventi: rinunciando ad un anno di stipendio.

De Zerbi non è più il tecnico del Marsiglia: l'ultimo atto d'amore prima dell'addio

Un atto dovuto, ma non scontato. Per nulla: Roberto De Zerbi dopo un profondo faccia a faccia con la dirigenza del Marsiglia ha capito che, per il bene del club e dei suoi tifosi, avrebbe dovuto consentire a fare un passo indietro. Al di là dei gossip, delle indiscrezioni e speculazioni che raccontavano di spaccature interne, divergenze insanabili e visioni lontane, il tecnico italiano ha fatto parlare i fatti spazzando via il campo da ogni dietrologia possibile. Il Marsiglia ha potuto congedarlo solamente a seguito dell'ultimo gesto di De Zerbi: che ha di fatto rinunciato a tutti gli emolumenti che gli sarebbero stati dovuti di fronte alla scelta del club di sollevarlo dalla panchina, pari a circa 6.5 milioni di euro lordi.

De Zerbi rinuncia allo stipendio: così ha aiutato il Marsiglia

Il cambio di guardia tecnica a Marsiglia è stato dunque agevolato da De Zerbi in persona che ha permesso di trovare un accordo rapidamente consentendo di rinunciare al riconoscimento di quanto l'OM gli avrebbe dovuto dare, per rispettare il contratto in essere (fino a giugno 2027), pari a circa 6.5 milioni di euro lordi. L'unica richiesta su cui De Zerbi non ha voluto cedere è stata quella a favore del proprio staff per il quale ha preteso venissero pagati tutti gli emolumenti dovuti: un ultimo atto d'amore rivolto ai tifosi e ad un ambiente con cui ha dimostrato quanto di non vero si vociferasse attorno alla sua figura, tra ipotetici conflitti interni con dirigenza e squadra.

Chi è il sostituto di De Zerbi al Marsiglia: Habib Beye favorito numero 1

Con l'uscita dalla scena di De Zerbi ora c'è la corsa al sostituto: la dirigenza del Marsiglia è corsa ai ripari inserendo la coppia Ferrier/Abardonado per la prossima partita, ma è evidente l'intenzione di trovare un altro allenatore, possibilmente da subito e i fari si sono rivolti immediatamente su Habib Beye, esonerato a sua volta dal Rennais lo scorso 9 febbraio 2026 dopo una serie di risultati negativi e tensioni nello spogliatoio. Ora potrebbe rientrare in Ligue1 grazie al Marsiglia.