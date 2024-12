video suggerito

De Zerbi discute dell’arrivo di Pogba al Marsiglia: “Vorrei che in rosa avessimo solo campioni” De Zerbi non chiude la porta per l’arrivo di Pogba al Marsiglia nelle prossime settimane: “Per me non sarebbe assolutamente un problema quando ci sono giocatori top, non è un problema mio ma degli avversari”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Paul Pogba può davvero essere un nuovo giocatore del Marsiglia? Difficile avere risposte certe adesso, ma di sicuro Roberto De Zerbi sta pensando a un nuovo innesto di lusso. Nell'ultima conferenza stampa ha anticipato quelli che potrebbero essere i piani di mercato della sua squadra e ovviamente è spuntato anche il nome del francese che più di una volta è stato accostato a questa nuova destinazione.

Dal mese di marzo il centrocampista potrà tornare a giocare regolarmente dopo la fine della squalifica per doping e da gennaio potrà allenarsi in gruppo, giusto in tempo per diventare protagonista per la seconda parte di questa stagione. Il club francese ci starebbe pensando, ma l'allenatore italiano al momento non fa nomi.

De Zerbi parla di Pogba al Marsiglia

Impossibile non fare il nome del centrocampista quando ci si addentra nei discorsi di mercato. Pogba è lo svincolato di lusso al quale tante squadre stanno pensando e tra queste c'è ovviamente anche il Marsiglia. De Zerbi non ha potuto fare a meno di citarlo nell'ultima conferenza: "Vorrei che in rosa avessimo solo campioni. Pogba è un campione, a parte il fatto che ha giocato poco negli ultimi anni. Ma sinceramente non ne abbiamo mai parlato nei nostri incontri, non c'è mai stata alcuna apertura su questo tema".

Poi l'italiano non ha nascosto di aver cominciato i discorsi sui nuovi acquisti e di aver chiesto innesti di spessore alla sua società. Si parla anche di possibili arrivi top ed è qui che in tanti hanno pensato proprio al nome di Pogba: "A gennaio bisognerà trovare soprattutto giocatori per le nostre esigenze. Ovviamente se dovessero arrivare dei campioni cercheremo di trovare spazi e fare in modo che possano coesistere. Per me non sarebbe assolutamente un problema quando ci sono giocatori top, non è un problema mio ma degli avversari".