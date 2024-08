video suggerito

De Rossi sconsolato dopo la sconfitta con l'Empoli: "Devo esser bravo a scegliere chi va forte" De Rossi analizza la sconfitta della Roma in casa con l'Empoli: "Mancate energia e intensità, male nelle preventive e troppo lenti. Ora devo scegliere chi va forte".

A cura di Vito Lamorte

La Roma ha perso contro l'Empoli all'esordio in casa nella Serie A 2024-2025 e Daniele De Rossi ha commentato così ai microfoni di DAZN: "La voglio rivedere. È mancata energia, è mancata intensità soprattutto nel primo tempo. La palla scorreva lenta, giocavamo sempre indietro e mai in avanti. Quando siamo andati in verticale, cioè come l’avevamo preparata, siamo stati anche abbastanza pericolosi o vicini ad esserlo, con Dovbyk e queste giocate dirette. Contro queste squadre che si sanno chiudere bene se palleggi lentamente, non fai le preventive, non sei attento quando perdi palla, inizi a prendere contropiedi e perdi fiducia, perdi centimetri, perdi spazio e prendi gol. Hanno meritato il gol nel primo tempo. Nel secondo tempo la gente ha iniziato ad andare più forte, abbiamo fatto un buon secondo tempo che non è bastato. Quando non giochi bene nel primo tempo non ti gira neanche bene la fortuna. Bisogna andare forte. Devo essere bravo a scegliere quelli che vanno forte”.

L'allenatore giallorosso ha mandato un messaggio ai suoi calciatori prendendo Shomurodov, che ha segnato la rete della Roma, come esempio: "Eldor è uno che si allena bene, a me serve gente così, che va forte in allenamento e che poi in partita va alla stessa velocità".

In merito ai cambi di modulo fatti in corso e alle difficoltà di Dovbyk ha risposto: "Sì, i loro quinti aperti ci hanno infastidito e dopo 20 minuti avevo già chiesto di cambiare. Artem va servito in profondità, nello spazio, con la palla alta e gli va tolta pressione dal centro dell’area perché se l’area la riempie solo è impossibile per lui trovare gli spazi giusti. E va servito anche con il fraseggio, soprattutto spalle alla porta negli ultimi 16 metri, abbiamo visti tanti suoi video al Girona in cui teneva palla, appoggiava per il tiro dal limite dell’area. Va servito meglio, va fatta meglio la formazione e vanno fatte tante cose che possono migliorare queste prestazioni. Nel secondo tempo non abbiamo fatto una tattica particolare, eravamo mezzi disperati sul 2-0 e siamo andati fuori giri e così si vincono le partite, si pareggiano e si rimettono in piedi”.

Infine, Daniele De Rossi ha protetto Zalewski dopo i fischi dei tifosi giallorossi: "È un che entra, corre e va forte, poi magari sbaglia qualcosa. È un ragazzo fantastico che si impegna, deve metterci altro ma so che è un giocatore dalle tante potenzialità. I fischi? Conosco il calcio e questa città".