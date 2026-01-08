De Rossi replica allo studio di DAZN sul rigore dato al Genoa: “Non sono d’accordo, per me c’era”

Daniele De Rossi ha analizzato il pareggio del suo Genoa in casa del Milan e ha parlato ai microfoni di DAZN di tutto quello che è accaduto a San Siro. L'allenatore rossoblù ha ascoltato l'analisi dell'episodio finale del rigore fatta dallo studio e dal talent arbitrale Luca Marelli ma ha espresso subito il suo punto di vista: “Rigore? Marelli ha detto che non c’era, non sono d’accordo. Per me c'era.

Sulla partita DDR ha affermato: “Un pareggio giusto per quello che si è visto in campo. Nel secondo tempo loro hanno spinto tanto, non meritavano di perdere. Ma noi meritavamo di vincere per la partita che abbiamo fatto, soprattutto per il grande primo tempo che abbiamo fatto. Siamo stati un po’ bassi nel secondo ma ci sta contro una squadra così. Poi è finita così e l’amarezza è tanta”.

In merito al rigorista, dopo che Stanciu ha spedito la palla in curva, De Rossi ha affermato: “Prima della partita metto due rigoristi: erano Malinovskyi e Martin che erano stati sostituiti. È stata una mia scelta, l’ho chiamato io dalla panchina perché lo vedo calciare punizioni e rigori in allenamento e ha un piede incredibile. È stata una mia scelta assolutamente. Vedendo anche gli altri che erano in campo tutto sommato penso sia comprensibile. Il calcio è questo… Lui è un ragazzo meraviglioso, mi dispiace che non abbia avuto questa soddisfazione. Ha avuto poco spazio ma è quello che si allena meglio di tutti, è un ragazzo con grande qualità che non ha mai abbassato il suo standard di professionalità e meritava questa gioia, così come la meritavano tutti i ragazzi per la partita che abbiamo fatto”.

Rigore per il Genoa al 95: contatto Bartesaghi-Ellertsson

Da una ripartenza rapida del Genoa arriva l'ultimo episodio di una partita abbastanza movimentata: Ekhator serve Ellertsson, che entra in area e viene contrastato in modo scomposto da Bartesaghi. L’arbitro Mariani indica subito il dischetto e il VAR, affidato a Di Paolo, conferma la scelta di campo senza intervenire.

Resta però il dubbio sull’episodio: Bartesaghi prova l’intervento in scivolata ma pianta il piede a terra, mentre Ellertsson, lanciato in corsa, finisce addosso al difensore rossonero. Sull’azione scattano le proteste del Milan, con Maignan e Pavlovic che vengono ammoniti.