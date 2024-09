video suggerito

De Rossi pretende rispetto per Paredes, Pellegrini e Cristante: "Cerchiamo di farli sentire amati" L'allenatore giallorosso ha spiegato perché Zalewski è finito fuori rosa, dicendo anche che questa non è detto che sia una decisione definitiva. De Rossi ha soprattutto difeso ed esaltato Paredes, Pellegrini e Cristante.

A cura di Alessio Morra

La Roma non ha ancora vinto in questo campionato: due punti in tre partite, domenica alle ore 12:30 scende in campo a Marassi contro il Genoa, una sfida complicata contro una squadra ostica che soprattutto in casa è dura da affrontare. Ma le ultime due settimane sono state un po' pepate nell'ambiente giallorosso. Zalewski è finito fuori rosa, per aver detto no al Galatasaray, e De Rossi ha sentito troppe critiche verso tre senatori: Pellegrini, Paredes e Cristante, che ha difeso a spada tratta.

De Rossi esalta Paredes, Pellegrini e Cristante

De Rossi è un sempre stato un leader, un uomo carismatico che non si fa problemi a dire quello che pensa. E stavolta con grande chiarezza ha parlato di tre centrocampisti, che tirano la carretta e fanno la differenza, ma che non hanno il rispetto che dovrebbero avere a Roma: "Paredes, Cristante e Pellegrini spesso in questa città vengono rispettati meno di quello che dovrebbero. In quei sei mesi abbiamo fatto due punti di media a partita con loro tre. Sono giocatori importanti che ci danno una grande mano. Rispettiamo anche quelli che stanno qui a tirare la carretta da anni. Questi giocatori cerchiamo di farli sentire amati. La loro parte l’hanno sempre fatta".

Zalewski è fuori rosa, ma la decisione non è definitiva

Il tecnico non si è nascosto affatto quando gli è stato chiesto di Zalewski, escluso dalla rosa dopo il no al Galatasaray. De Rossi ritiene che non sia una decisione definitiva e afferma che è stata una decisione presa dalla società: "Di definitivo non c’è nulla, è una decisione che ha comunicato a me la società. La scelta deriva dal contratto in scadenza. Se rinnova penso possa reinserito. A maggio lo consideravo tra i cedibili, nel pre-campionato l’ho visto diversamente e gli ho dato fiducia".

Dovbyk titolare in Genoa-Roma

Infine due battute sui nuovi acquisti Hummels ed Hermoso e su Dovbyk, a caccia del primo gol da calciatore della Roma: "Dovbyk è pronto per giocare e giocherà. Hummels e Hermoso ci permettono di avere più varianti, li ho visti in forma, pronti per scendere in campo".