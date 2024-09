La Roma mette Zalewski fuori rosa dopo il mancato passaggio al Galatasaray: è strappo totale

video suggerito

La sosta per le nazionali non ha risolto tutti i problemi della Roma: l'ultimo tassello da sistemare sarebbe stata la cessione di Nicola Zalewski, esubero giallorosso rimasto nella capitale durante il calciomercato estivo, ma la pista concreta che si era aperta con il Galatasaray è sfumata nella notte. Decisivo il no del giocatore che non ha in alcun modo acconsentito al trasferimento in Turchia, una meta non gradita nonostante le prospettive praticamente inesistenti sotto la guida di De Rossi in questa stagione appena cominciata.

Se i due club avevano trovato l'intesa di massima, è stata proprio l'ultima parola del polacco a porre fine a tutto, costringendo la Roma ad adottare soluzioni di emergenza: al momento è stato messo fuori squadra, una decisione che sembra ormai irrevocabile visto lo sviluppo della vicenda.

Zalewski è fuori squadra alla Roma

Il suo no al Galatasaray ha complicato tutti i piani della Roma che sperava di poterlo cedere in queste ultime battute del calciomercato internazionale. I turchi avevano offerto 11 milioni di euro più bonus e in aggiunta anche una clausola sulla futura rivendita: cifre gradite ai giallorossi che dopo qualche giorno di trattative avevano trovato la quadra ed erano pronti a chiudere l'accordo per il trasferimento. Tutto era pronto quando Zalewski ha detto di no, per niente convinto dalle prospettive del calcio in Turchia.

Una scelta drastica che ha portato alla risposta decisa della società: De Rossi lo ha messo fuori squadra e così resterà fino alla fine del suo contratto che scadrà al termine di questa stagione. Dal mese di gennaio il classe 2002 sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club per partire a parametro zero, una situazione che la Roma voleva evitare: prima dell'intesa con il Galatasaray gli aveva proposto il rinnovo di contratto, ma con gli impegni della sua nazionale tutto è slittato ed è finito nel peggiore dei modi.