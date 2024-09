video suggerito

Roma alle prese con la cessione di Zalewski al Galatasaray: cosa manca per chiudere l’affare La Roma è ancora alle prese con il mercato in queste ultime ore. L’affare Nicola Zalewski al Galatasaray ancora non si sblocca per diversi motivi: decisive le prossime ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma è ancora alle prese con il calciomercato nonostante la chiusura ufficiale in Italia dello scorso 30 agosto allo scoccare della mezzanotte. Dopo 13 giorni però De Rossi dovrà ancora capire se in rosa avrà o meno Nicola Zalewski. L'esterno polacco è in scadenza di contratto a giugno 2025 e con la Roma ancora non ci sarebbero stati spiragli per un rinnovo. Ecco perché la possibilità che il giocatore possa trasferirsi al Galatasaray subito ingolosisce i giallorossi che stanno trattando proprio con i turchi. in queste ore una delegazione del Gala è arrivata nella Capitale appositamente per chiudere l'affare.

Il mercato in Turchia termina nella giornata del 13 settembre e per questo c'è tutto l'interesse da ambedue le parti di concludere l'operazione. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista e noto esperto di mercato, Zalewski martedì aveva accettato il Galatasaray poi gli è stato chiesto di abbassare l'ingaggio pattuito di 2 milioni più bonus a stagione in modo da accontentare la Roma sul prezzo del cartellino. Ma il giocatore a quel punto avrebbe detto no. Ed è qui che si crea l'inghippo che in questo momento blocca totalmente l'affare tra i due club per Zalewski che nonostante tutto appare fuori dalle rotazioni di De Rossi nella sua Roma.

L'affare Zalewski bloccato ancora sulle cifre dell'operazione

Secondo ‘Il Tempo' invece la Roma in queste ore avrebbe accettato l'offerta del Galatasaray da 11 milioni più bonus con l'inserimento anche di una percentuale di futura rivendita. La palla ora passa proprio a Nicola Zalewski che sta riflettendo sulla nuova proposta turca. La trattativa al momento resta in piedi in attesa che si definisca in ogni particolare. Il Galatasaray ha bisogno di un terzino e dunque vuole sfruttare questo viaggio in Italia per tornare in Italia con quel tipo di giocatore. Secondo Sky Sport infatti non mancano le alternative.

Le alternative a Zalewski del Galatasaray sempre dall'Italia

Nel caso in cui dovesse clamorosamente saltare l'affare Zalewski allora ecco che si potrebbe materializzare l'ipotesi Mario Rui del Napoli rimasto fuori dal progetto Conte ma che ancora non è riuscito a trovare una sistemazione. Ma non è tutto, perché i turchi potrebbero anche optare per l'ultima idea chiamata Fodé Ballo-Touré del Milan. A Milano potrebbe esserci un incontro nella giornata di domani tra i rossoneri e un emissario del Galatasaray e nel caso in cui dovesse saltare davvero Zalewski sarebbe una soluzione last minute.