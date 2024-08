video suggerito

De Rossi non si nasconde sul possibile addio di Dybala dopo Cagliari-Roma: “Mi spaventerebbe” Dopo il pareggio di Cagliari l’allenatore della Roma Daniele De Rossi ha parlato della concreta possibilità di perdere Paulo Dybala in questa sessione di calciomercato svelando la cosa che al momento lo spaventa di più. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il debutto nella Serie A 2024-2025 per la Roma di Daniele De Rossi non è stato di certo quello che ci si aspettava: uno 0-0 sul campo del Cagliari con la squadra che ha cominciato ad accendersi solo nel momento in cui sul terreno di gioco è sceso Paulo Dybala.

Un pareggio e una prestazione che non sembrano però scoraggiare il tecnico giallorosso che al termine del match è apparso più preoccupato per la concreta possibilità dell'addio della Joya (che sta valutando una faraonica offerta da parte del club saudita Al-Qadsiah che ha già l'accordo con la società giallorossa) e per i suoi eventuali sostituti.

Interpellato riguardo l'insistente rumor di mercato nel post Cagliari-Roma l'allenatore capitolino non si è nascosto evidenziando tutti i timori e le riserve con cui in questo momento, in cui sembra ad un passo dal perdere quello che è senza dubbio il giocatore più decisivo a sua disposizione, sta facendo i conti:

"Io ho parlato già abbastanza di questa storia e avevo detto che non ci tornavo più. Avevo detto che i primi di settembre parleremo di mercato e di chi c'è. Mi spaventa la Roma senza Paulo (Dybala, ndr) o senza altri sostituti che potrebbero arrivare se dovesse andare via Paulo o se dovesse andare via qualcun altro. La squadra così numericamente è a posto ma se dovesse andare via qualcuno e non dovessimo prendere nessuno quello potrebbe spaventarmi. Se qualcuno andasse via e riuscissimo a sostituirlo, anche in altre posizioni di campo, con giocatori funzionali e forti, si va avanti e si lavorerà con quelli che arriveranno" ha infatti detto Daniele De Rossi sul possibile addio alla Roma di Paulo Dybala parlando ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 in casa del Cagliari.

Evidente dunque che la più grande paura con cui al momento deve fare i conti Daniele De Rossi è quella di ritrovarsi il prossimo 1 settembre con un rosa orfana del talento del calciatore argentino e senza alcun nuovo innesto di qualità che permetta di colmare, almeno in parte, la perdita di un leader tecnico come Paulo Dybala ha dimostrato di essere anche nei venti minuti concessigli nel match d'esordio in questo nuovo campionato di Serie A.