Dybala verso l'Arabia Saudita: sta per accettare il ricco triennale, la Roma tratta con l'Al Qadsiah La Roma e l'Al Qadsiah stanno continuando a trattare, mentre Paulo Dybala sembra pronto a dire sì al ricco triennale, da 20 milioni netti a stagione, propostogli dal club della Saudi Pro League.

A cura di Alessio Morra

Paulo Dybala ha detto sì all'offerta dell'Al Qadsiah. L'attaccante argentino dopo giorni di riflessioni ha deliberato e ha fatto sapere di essere disposto a giocare nella Saudi Pro League. Per il calciatore giallorosso è pronto un super contratto. Ma ora la Roma deve trovare l'accordo con il club saudita, perché la clausola era valida fino al mese di luglio, e quindi ora le due società devono trattare sulla cifra per la cessione di Dybala al Al Qadsiah.

Dybala si allena con la Roma

Il giorno di Ferragosto Dybala lo ha trascorso sgobbando sul campo, a Trigoria, con i compagni di squadra della Roma, che agli ordini di Daniele De Rossi sta preparando la prima partita del campionato contro il Cagliari. Dybala è in bilico, lo è da giorni. L'offerta dell'Al Qadsiah è di quelle che non si possono rifiutare. La Roma gli avrebbe fatto capire che non avrebbe problemi a cederlo. Lui riflette, e lo fa da giorni, e secondo i media d'Argentina la riflessione sarebbe finita. Dybala avrebbe detto sì al contratto triennale propostogli, un contratto da 20 milioni netti a stagione, che bonus inclusi arriverebbe fino a 65 milioni in tre anni.

La Roma cerca l'intesa con l'Al Qadsiah

Se Dybala avrebbe detto sì al contratto triennale, con annesse clausola, ora però c'è da trovare l'accordo tra i due club. Operazione che in realtà non pare così complicata, ma tocca venirsi incontro da ambo le parti. La Roma aveva inserito nel contratto dell'argentino, contratto che scadeva anzi che scade tra un anno, una clausola rescissoria da 12 milioni di euro, ma quella clausola era valida fino al termine di luglio. Quindi non vale più e il club dei Friedkin pretenderebbe una cifra leggermente più alta da parte dell'Al Qadsiah. La Roma pretende 20 milioni, il club saudita per ora ne ha offerti 15.