De Rossi fa piangere la Roma: il Genoa vince 2-1. Como e Juventus ringraziano

Il Genoa ha battuto la Roma a Marassi 2-1 con il gol decisivo segnato da Vitinha dopo il botta e risposta Messias-Ndicka. Successo significativo sia per la zona retrocessione che in chiave Champions.
A cura di Marco Beltrami
Il Genoa ha battuto la Roma 2-1 a Marassi. Successo significativo e pesantissimo per Daniele De Rossi che non ha esultato dopo il successo contro quella che è stata la squadra della sua vita sportiva e non. Decisiva la rete di Vitinha dopo il botta e risposta tra Messias e Ndicka. Scatto dei rossoblu che si portano a più sei sulla zona salvezza. Rallenta invece la Roma nella corsa Champions: la formazione di Gasperini resta a quota 51 e viene agganciata dal Como, con la Juve che ora è a meno uno.

Primo tempo avaro di emozioni tra Genoa e Roma

Non è mancata l'intensità nel primo tempo di Genoa-Roma, ma altrettanto non si può dire delle occasioni da gol. I due portieri sono inoperosi ed entrambe le squadre non si sono mai rese realmente pericolose, sbattendo contro le difese. Il risultato di 0-0 ha rispettato perfettamente quanto visto in campo, con gli unici guizzi regalati da Malen con una percussione, Messias ed Ekuban.

Ndicka risponde a Messias, i gol arrivano nella ripresa

L'avvio di ripresa è stato scioccante per la Roma, che si è ritrovata sotto dopo un'ingenuità di Pellegrini. Il centrocampista ha abboccato ad una finta di Ellertsson e lo ha steso: rigore sacrosanto e Messias si è rivelato impeccabile. 1-0 e nessuna esultanza per il grande ex De Rossi, con la gioia rossoblu durata pochissimo. Dopo soli 4′ è arrivato il pareggio firmato da Ndicka con un colpo di testa un po' rocambolesco.

Vitinha segna il gol vittoria per il Genoa

La partita sembrava essere tornata avara di emozioni e invece ecco il guizzo del Genoa. Masini con una bella iniziativa mette in mezzo un pallone perfetto per Vitinha che si fa trovare pronto all'appuntamento con il 2-1. Nonostante il pressing offensivo della Roma, è stata la squadra di casa ad avere sui piedi la palla del tris con Svilar decisivo su Malinovskyi. Fischio finale e successo pesantissimo: in positivo per i liguri, in negativo per gli ospiti.

