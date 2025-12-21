De Rossi emoziona in tv: “Quando non mi prendeva nessuno avevo preparato un video”

Daniele De Rossi va in tv, a DAZN, carico d'orgoglio nonostante una sconfitta che brucia e fa male. "Questo gol all’ultimo mi ha spezzato il cuore ma vedendo la partita sono convinto che questa squadra festeggerà la salvezza". E se oggi si trovasse a montare uno shoowreel, ovvero un video di presentazione promozionale per se stesso, non avrebbe alcun dubbio: il suo Grifone sarebbe lo spot migliore per mostrare quali sono le sue capacità di allenatore. "Con l'Atalanta, in dieci, ci può stare perdere così: se devo farlo, sono orgoglioso di averlo fatto così. Entro negli spogliatoi guardo i miei giocatori e sono orgoglioso".

Parole molto belle, che emozionano in diretta tv sia per il retroscena rivelato dal tecnico sia per le reazioni e le motivazioni che restituisce allo spogliatoio, al popolo rossoblù che a Marassi ha applaudito a lungo i calciatori. E come tutti s'è stretto intorno all'estremo difensore, distrutto dal dolore e dalla consapevolezza che si è perso per colpa sua.

Le bellissime parole nei confronti di Sommariva

Il gol di Hien ha punito il Genoa al 94°: il calcio è così, spietato. Fa festa l'Atalanta, manda giù un boccone amaro il Grifone che, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Leali, ha tenuto testa all'avversario, sfiorato la rete in almeno due occasioni nette (Vitinha e Colombo) e soprattutto non ha mai mollato. Bellissimo anche il gesto fatto nei confronti del portiere, Sommariva, che ha commesso l'errore decisivo in uscita lasciando al difensore orobico lo spunto per la deviazione fatale. "Ha fatto una partita incredibile, lui si allena sempre a mille ed è un personaggio importantissimo nel nostro spogliatoio, per me è stato uno dei migliori".

Leggi anche Landucci vede in tv Allegri infuriato al telefono e fa una battuta: ma nessuno gli crede

Il Genoa sport migliore per la carriera di DDR

De Rossi gasa il suo pubblico e non solo. Resta pragmatico e coi piedi per terra quando dice che i complimenti, il coraggio e il carattere sono belli sì ma "alla fine la classifica è sempre quella e abbiamo fatto zero punti". DDR, come lo chiamavano ai tempi della Roma che ritroverà nel prossimo incontro ("potete immaginare quali saranno le mie emozioni e cosa proverò…"), aggiunge anche un altro dettaglio altrettanto forte: "Quando non mi prendeva nessuno, avevo preparato un video per i direttori sportivi con i vari spezzoni di gare di Roma-Brighton, Roma-Milan. Da ora in poi, voglio presentarmi con questa gara qua e questa squadra che mi rappresenta. Tutti facciamo errori, questa è la mia squadra al netto di chi sbaglia, me compreso, ma questa è la voglia che amo nella mia squadra".