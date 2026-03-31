Rodrigo De Paul sorprende un fattorino, ricca mancia e video per il figlio: “Mi si è fermato il cuore”

Walter Ortiz inizialmente ha pensato ad uno scherzo. Questo fattorino argentino, quando ha letto il nome di Rodrigo De Paul come destinatario del suo ordine, si è subito convinto che si trovasse di fronte a qualcuno che avesse voluto non dare i propri estremi e usare quelli del campione del mondo argentino. E invece con sua grande sorpresa si trattava proprio del centrocampista ex di Udinese e Atletico Madrid attualmente all'Inter Miami.

La sorpresa del fattorino che si ritrova di fronte Rodrigo De Paul

Il ragazzo stava effettuando delle consegne a Boulogne (città della provincia di Buenos Aires, ndr), quando ha dovuto portare del cibo a domicilio. Tutto è accaduto a fine turno quando Walter ha deciso di concedersi un po' di lavoro extra per guadagnare qualcosa in più: "Stavo finendo il mio turno e dovevo fare due consegne, il che mi avrebbe garantito un guadagno extra di 15mila pesos. Poi mi esce un ordine da un club di quartiere di Boulogne, io sono di qua. All'inizio volevo rifiutarlo perché di solito non accetto ordini in contanti, dato che se vengono cancellati è un disastro fare il reclamo e recuperare i soldi, visto che li anticipiamo noi. Ma siccome volevo raggiungere la promozione, l'ho accettato".

Il 35enne ha benedetto quella decisione nonostante lo scetticismo iniziale fosse notevole: "La prima cosa che mi è venuta da fare è stata ridere e pensare: chi è l'idiota che si è chiamato così per fare uno scherzo? Entro nel locale e dico che vengo a ritirare un ordine per Rodrigo, non volevo dire De Paul nel caso mi prendessero in giro. Lì ti rendi conto della semplicità di De Paul. Un giocatore come lui può ordinare cibo ovunque, anche in posti di lusso. E la cosa che meno ti aspetti è che ordini un panino alla milanese in un club di quartiere, a Boulogne".

De Paul e il suo amico Messi in campo con l’Inter Miami

De Paul umile e semplice, lascia senza parole il rider

Ed ecco che lì è nata la magia, con Walter Ortiz quasi incredulo per l'estrema semplicità del campione del mondo: "Ho provato un'adrenalina pazzesca, mi si è fermato il cuore. Arrivato a circa 50 metri, vedo un ragazzo magro che mi alza la mano, da lontano. Lì sono rimasto di ghiaccio, ho sgranato gli occhi e lui mi veniva incontro ridendo. Un campione del mondo avrebbe potuto mandare qualcun altro, ma lui è sceso fino al cancello per accogliermi. Tremando per avere un compagno di Messi accanto a me, faccia a faccia, noi due da soli, scendo e la prima cosa che gli chiedo è se posso scattare una foto. Non si vuole mai essere pesanti o disturbare. È stato simpaticissimo e molto umile, di una semplicità straordinaria".

La super mancia di Rodrigo

Umiltà dunque ma anche generosità da parte di De Paul che ha dato una mancia di circa 100 dollari: "Quando ho finito di scattare la foto, doveva pagarmi, ma me ne sono completamente dimenticato, ero sconnesso. Mi dice: ‘Posso pagarti con questa?'. Io ero nervoso, bloccato e non sapevo nemmeno quant'era il totale. ‘Saranno 120mila (circa 130 euro, ndr), ma non ho il resto da darti‘, gli ho risposto. Lui mi guarda, con la stessa naturalezza che mostra in tv, e mi dice: ‘Ma tienila'. L'ho ringraziato, ma sinceramente in quel momento non pensavo ai soldi, pensavo a mio figlio. Ringrazio Dio per avermi dato la forza di provare a parlare e di chiedergli un saluto per lui. Tremavo, non riuscivo a parlare".

In realtà però la cosa più significativa è statao quanto accaduto dopo, con De Paul che ha acconsentito alla registrazione di un video per salutare il figlio del fattorino grande appassionato di calcio: "Gli do il panino e gli dico, con tutto il rispetto, se posso dargli un abbraccio. Con la semplicità di un ragazzo normale, che si è preso il tempo di uscire di casa, mi ha aspettato fuori e si è fermato a chiacchierare con me, ha accettato. Volevo solo finire il turno, tornare a casa e raccontare l'aneddoto a mio figlio. Gli ho mandato un messaggio e mi ha chiamato emozionato. Questo ricordo me lo porto dentro per sempre".