video suggerito

De Ligt stangato da Koeman: è una sciagura, resta negli spogliatoi nell’intervallo di Olanda-Germania Continua il momento nero di Matthijs de Ligt, protagonista di un primo tempo disastroso nel match di Nations League tra Olanda e Germania: il CT Koeman non ha pietà e lo umilia lasciandolo negli spogliatoi nell’intervallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che fine ha fatto Matthijs de Ligt, il difensore che la Juventus aveva pagato 75 milioni di euro nel 2019 – quando aveva 20 anni – e che poi aveva rivenduto altrettanto a peso d'oro al Bayern Monaco tre anni dopo? L'olandese scuola Ajax sembrava destinato ad una carriera sfavillante ed invece a fare notizia sono più i suoi svarioni che le prestazioni di livello. Anche stasera, dopo che già sabato scorso contro la Bosnia aveva commesso un grave errore, de Ligt è stato protagonista in negativo con la sua nazionale. Anzi disastroso è la parola che rende bene l'idea di quello che ha combinato nel primo tempo di Olanda-Germania di Nations League. Una prova così imbarazzante da indurre il CT Ronald Koeman a lasciarlo negli spogliatoi nell'intervallo.

Matthijs de Ligt è stato sostituito da Jan Paul van Hecke nell'intervallo di Olanda-Germania

De Ligt fa un disastro, gesto di rabbia di capitan van Dijk

Un'autentica umiliazione per il difensore, sostituito dal centrale del Brighton Jan Paul van Hecke, che da quel momento ha affiancato il capitano Virgil van Dijk al centro della difesa. E proprio quest'ultimo aveva reagito con un gesto di rabbia all'erroraccio con cui al 38′ del primo tempo de Ligt aveva regalato il pallone alla Germania, dando il via all'azione che aveva portato al pareggio di Undav dopo il vantaggio iniziale messo a segno dal milanista Reijnders. Dopo il gol, un Van Dijk furibondo aveva sferrato un pugno a terra per la frustrazione, prima di fare un gesto verso l'ex juventino, che nell'ultima sessione di mercato si è trasferito al Manchester United.

Koeman non ha pietà: de Ligt non rientra in campo dopo l'intervallo di Olanda-Germania

Poi Kimmich ha realizzato nel recupero della prima frazione il 2-1 per la squadra di Nagelsmann e a quel punto Koeman ha deciso che non poteva concedersi il lusso di usare i guanti di velluto col peggiore tra i 22 in campo: fuori dunque de Ligt nell'intervallo, una bocciatura brutale che potrebbe avere conseguenze ulteriori per lui nelle prossime partite. Il match tra Olanda e Germania è poi finito in parità col punteggio di 2-2, in virtù del gol messo a segno dall'interista Dumfries all'inizio del secondo tempo.