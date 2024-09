video suggerito

De Ligt è un disastro con l’Olanda, si dimentica di marcare Dzeko: il duro sfogo nel post partita La partita di De Ligt in Nations League è diventata un caso per il grave errore che ha portato al gol della Bosnia: “È stata semplicemente una c*****a!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'inizio della Nations League per Matthijs de Ligt è totalmente da dimenticare: l'Olanda ha vinto 5-2 contro la Bosnia ma il difensore con degli errori clamorosi ha concesso i gol agli avversari, rendendo più complicata una partita che in realtà non doveva essere riaperta visto il livello delle sue squadre. L'olandese sa bene cosa ha combinato e nell'intervista post-gara è stato crudo nel commentare una prova deludente, non all'altezza del suo nome.

La frustrazione di de Ligt

La partita del difensore è stata un completo disastro: la colpa più grave è arrivata in occasione del gol segnato da Dzeko che lo ha preso completamente di sorpresa, nonostante fosse a pochissimi metri da lui. Mentre dalla fascia della Bosnia è partito un cross diretto verso l'attaccante, de Ligt ha fissato per tutto il tempo il pallone dimenticandosi dell'attaccante che era alle sue spalle pronto per scattare.

L'ex Inter ne ha approfittato per avanzare, raccogliere il cross e segnare in modo facile e indisturbato. Al momento del gol l'olandese era sorpreso, quasi come se non si aspettasse una cosa del genere: la sua espressione è stata notata da tutti i tifosi, imbestialiti per l'errore e il gol concesso nel modo più grottesco possibile.

Ai microfoni di NOS ha ammesso la sua colpa. De Ligt è stato molto duro verso la sua prestazione e non ha nascosto tutta l'amarezza di un errore evitabilissimo che avrebbe potuto costare caro all'Olanda in altre circostanze: "Penso che tu sappia come mi sento. Abbiamo vinto, ma poi arriva la parte individuale. Avrei dovuto fare meglio al loro secondo gol, lo so. Non so davvero cosa sia successo. Avrei dovuto liberare la palla ma ho continuato ad avere dubbi. È stata semplicemente una c*****a!".