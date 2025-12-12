De Laurentiis mette in imbarazzo Pardo provocandolo: “Ma chi le ha detto che sono romanista?”

Aurelio De Laurentiis ancora mattatore assoluto: dopo l'attacco a DAZN di una settimana fa sul palco del Gran Galà del Calcio, questa volta il presidente del Napoli ha preso in mano il microfono durante i Gazzetta Sport Awards per punzecchiare ancora una volta i telecronisti della Serie A e la loro presunta imparzialità. "Se DAZN decide di mollarci come in Francia saremo tutti nei guai" aveva detto solo pochi giorni fa, prima di accusare i commentatori filo-romanisti mentre parlava con Fabio Caressa. La scena si è ripetuta davanti a Pierluigi Pardo che è rimasto incredulo ma ha contribuito al suo show fatto di accuse velate e battute che hanno divertito il pubblico.

Il numero uno dei partenopei ha preso la parola mettendo in piedi un vero e proprio show tra gli applausi del pubblico e l'imbarazzo del giornalista che era sul palco insieme a lui per intervistarlo ma che, una volta capito il discorso, gli ha retto il gioco rispondendo in maniera divertita alla sua provocazione. È diventato senza volerlo il soggetto di una discussione scomoda dalla quale non è riuscito a uscire: sotto accusa è finita la sua presunta fede romanista che secondo De Laurentiis condizionerebbe tutte le telecronache.

Lo show di De Laurentiis con Pardo

Il produttore cinematografico non è nuovo a questo tipo di esternazioni plateali e ancora una volta ha messo in scena il suo siparietto di fianco a Pardo, punzecchiando DAZN per la seconda volta nel giro di una settimana. Ha lasciato il giornalista stupito con una frase che sembrava un accusa travestita da finto complimento: "Quando stai a DAZN non ti si vede e uno dice ‘ma che ca***te sta dicendo?' Poi uno pensa ‘ma è romanista?'. Invece dovrebbe essere neutro perché un giornalista del calcio non dovrebbe essere tifoso. Poi ti vedo qui in pelle e ossa, più pelle che ossa, e penso che sarebbe un attore formidabile, perché è dotato di una simpatia straordinaria. Per me sei stato una sorpresa questa sera".

Pardo è rimasto senza parole e ha cercato di interromperlo per chiarire qualche punto del suo discorso e tutelarsi quando è stato attaccato con il tema dell'imparzialità. Ma ha dato a De Laurentiis l'occasione di fare un'altra battuta con la sua domanda. "Ma chi le ha detto che sono romanista?" ha chiesto il giornalista un po' incredulo ma molto divertito prima di imbarazzarsi per il commento del presidente del Napoli: "Ma come chi me lo ha detto? Ah perché sei pure uno che rinnega…".