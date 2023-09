De Keteleare è rinato dopo l’approdo all’Atalanta: segna un gol bellissimo col Belgio Con la giusta fiducia, Charles De Ketelaere potrebbe esplodere anche in Italia: gol bellissimo col Belgio, l’Atalanta se lo coccola e spera di aver fatto l’affare col Milan.

A cura di Paolo Fiorenza

Charles De Ketelaere ha solo 22 anni e un talento ancora tutto lì da vedere. Il talentuoso trequartista non poteva essere il pulcino bagnato che ha floppato al suo primo anno in Italia con la maglia del Milan: questa è stata l'idea dell'Atalanta quando – su input deciso di Gian Piero Gasperini, che ha in testa un progetto ‘alla Ilicic' per il belga – è riuscita a trovare la formula giusta per portarselo a casa nell'ultima sessione di mercato.

De Ketelaere – che il Milan aveva pagato 35 milioni al Bruges 12 mesi prima – è approdato a Bergamo in prestito oneroso con diritto di riscatto, in un'operazione complessiva che in caso di permanenza in nerazzurro costerebbe alla società di Percassi meno di 30 milioni inclusi bonus. Ed alla luce di questo avvio di stagione del ragazzo – che sembra decisamente trasformato, prima di tutto nella testa – già si può ipotizzare che l'Atalanta il riscatto tra un anno lo potrebbe esercitare con convinzione, con buona pace del Milan che ha deciso di perdere il controllo del calciatore.

Charles De Ketelaere sembra rigenerato dopo il trasferimento all’Atalanta

Presentatosi all'esordio stagionale in Serie A con un gol contro il Sassuolo, De Ketelaere si è ripetuto ieri con la maglia del Belgio, nel successo dei Diavoli Rossi per 5-0 sull'Estonia in un match di qualificazioni europee. Entrato a metà secondo tempo al posto di Trossard (che aveva messo a segno la seconda rete), il fantasista classe 2001 ha chiuso la partita all'88' con una rete che dimostra tutti i mezzi di cui dispone: defilato a sinistra, è entrato in area, si è bevuto un avversario con un dribbling fulminante e poi non ha lasciato scampo al portiere col sinistro.

Leggi anche Lukaku lancia un messaggio a Mourinho e alla Serie A: è tutto nel gol in allenamento col Belgio

È stata la ciliegina su una prestazione di alto livello di CDK: nei 27 minuti giocati ha realizzato il 91% dei passaggi, di cui due ‘chiave'. Con la giusta fiducia, il ragazzo potrebbe davvero esplodere anche in Italia.