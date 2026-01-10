Calcio
De Ketelaere e Pasalic lanciano l’Atalanta al 7° posto, Toro KO: la Dea di Palladino vuole l’Europa

L’Atalanta vince 2-0 contro il Torino grazie al gol in apertura di De Ketelaere e a quello di Pasalic nel recupero, portandosi al 7° posto in classifica: per Palladino quarta vittoria nelle ultime cinque partite. La Dea vuole l’Europa.
A cura di Vito Lamorte
Grazie ai gol di De Ketelaere e Pasalic l'Atalanta batte 2-0 contro il Torino e si porta al 7° posto in classifica. Raffaele Palladino centra la quarta vittoria nelle ultime cinque partite: la Dea vuole l'Europa e il suo ruolino di marcia è davvero importante da quando c'è stato il cambio in panchina.

Primo tempo tutto di marca bergamasca mentre nella ripresa i granata ci provano con l'orgoglio ma è mancata un po' di freddezza e di precisione negli ultimi 16 metri.

De Ketelaere e Pasalic segnano, Carnesecchi para: l'Atalanta è 7a

L’avvio è tutto del Toro, che nei primi minuti tiene i bergamaschi nella loro metà campo. Con il passare dei minuti però la Dea prende il controllo del gioco e sblocca la partita su calcio d’angolo, con l’incornata vincente di De Ketelaere. Il Torino ha una grande occasione per pareggiare al 20’, ma Gineitis spreca da buona posizione. Nel finale del primo tempo l’Atalanta spinge ancora, sfiorando il raddoppio in contropiede con Zalewski, fermato da Paleari. Dopo il recupero si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio e più incisivi rispetto agli avversari.

La ripresa vede gli orobici sfiorare il raddoppio in più di un'occasione nei primi minuti ma con il passare del tempo sono i granata che vanno vicini al gol con Simeone, Vlasic e Maripan. Il Torino ha premuto sull'acceleratore alla ricerca del pari mentre l'Atalanta ha gestito non rinunciando a colpire in contropiede: i cambi di Baroni hanno cambiato il volto della squadra ma non è bastato per portare via almeno un punto da Bergamo.

All'ultimo minuto è arrivato anche il gol di Mario Pasalic in contropiede: dedica al padre appena scomparso per il calciatore croato, con tutti i compagni che sono corsi ad abbracciarlo dopo la rete dal significato molto intenso e personale.

Atalanta-Torino, il tabellino

RETI: 13′ De Ketelaere, 95′ Pasalic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (44′ Hien), Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Zapata. All. Baroni.

ARBITRO: Fourneau.

Atalanta
Calcio
Notizie
