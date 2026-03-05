De Bruyne torna dopo quattro mesi: convocato per Napoli-Torino, ci sarà pure Anguissa

Kevin De Bruyne è assente da ottobre, contro il Torino sarà convocato da Conte, che ritrova pure Anguissa. Fuori invece McTominay e Lobotka.

Quando mancano undici giornate alla fine del Campionato, il Napoli ritrova Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne che, a meno di clamorosissime sorprese, saranno convocati per la partita con il Torino, in programma venerdì 6 marzo alle ore 20:45. All'incontro però non prenderanno parte né Lobotka né McTominay, che resta ancora fermo, non gioca da quasi un mese.

De Bruyne e Anguissa convocati per Napoli-Torino

Quando il belga si infortunò si disse che sarebbe stato fuori tra i quattro e i cinque mesi. Torna dopo quattro mesi e mezzo. Praticamente tempistiche perfetto. Certo, si dirà, che torna ora che il Napoli è fuori dalla Champions e della Coppa Italia ed è lontano 14 punti dall'Inter, quindi fuori dalla lotta Scudetto. Ma c'è un posto in Champions League da conquistare e il ritorno di KDB è fondamentale, considerando la sua classe e anche l'impatto avuto a inizio stagione. Non sarà titolare, ma sarà con i compagni, così come Anguissa, che invece ha maggiori chance di ritrovare il campo contro i granata.

Lobotka e McTominay infortunati

Escluso invece ancora una volta Scott McTominay, che sembrava pronto a tornare a una settimana dal problema muscolare e invece dopo aver marcato visita contro Roma, Atalanta e Verona non ci sarà nemmeno contro il Toro di D'Aversa, out pure Lobotka, che sarà sostituito da Gilmour. Restano esclusi anche gli altri infortunati: il brasiliano David Neres, il difensore Amir Rrahmani e il capitano Di Lorenzo.

Le scelte di Conte per Napoli-Torino

Dovrebbe essere confermato ancora tra i pali Meret, che dovrebbe essere preferito nuovamente a Milinkovic-Savic. Difesa a tre quasi obbligata con Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. A centrocampo in mezzo Elmas e Gilmour, che sostituisce Lobotka. Sulle fasce Politano e Spinazzola. Vergara e Alisson Santos alle spalle di Hojlund.