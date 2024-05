video suggerito

De Bruyne può lasciare il City per una squadra sconosciuta: non ha mai giocato una partita ufficiale Non ha un allenatore e ha soltanto tre giocatori in rosa, ma dal prossimo anno potrebbe accogliere De Bruyne: il belga potrebbe chiudere la carriera al san Diego FC, una squadra che è stata fondata un anno fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Kevin De Bruyne immagina già il suo futuro lontano da Manchester e dalla Premier League. Il belga potrebbe presto regalare un'uscita di scena in aspettata, terminando la sua carriera in una squadra ancora sconosciuta. Non è fantasia, ma il progetto di vita del belga che alla soglia dei 33 anni sogna già un grande cambiamento che lo porterebbe in un nuovo continente, in un territorio ancora inesplorato.

Secondo quanto riportato da The Athletic infatti De Bruyne starebbe pensando di trasferirsi al San Diego FC, una squadra della MLS che è stata creata appena un anno fa. Probabilmente non andrà via questa estate ma si concederà un ultimo giro con il Manchester City in cui cercherà di distruggere altri record e magari portare a casa la sua seconda Champions League. Dopo dieci anni trascorsi ai Citizens per lui si avvicina il momento di voltare pagina, anche se la squadra sulla quale è ricaduta la scelta è piuttosto bizzarra.

La nuova squadra della città di San Diego è stata creata nel maggio 2023, battendo la candidatura di Las Vegas per diventare la trentesima squadra in franchising della MLS. Il club statunitense giocherà la sua prima partita soltanto nel 2025, quando si trasferirà allo Snapdragon Stadium: l'impianto era uno dei grandi problemi che ha ritardato la creazione della squadra, dato che l'unico disponibile in tutta la città era troppo grande e non rispettava gli standard della MLS.

Per questo è lecito aspettarsi che De Bruyne si trasferirà negli Stati Uniti soltanto al termine del prossimo campionato, a parametro zero, quando il suo contratto con il Manchester City sarà arrivato alla sua naturale scadenza. La notizia è rimbalzata su tutti i giornali inglesi, dato che da un giocatore del suo spessore ci si aspetterebbe un finale di carriera diverso, in una squadra più forte e non in un club che non ha mai giocato una partita in tutta la sua storia.

Ma non è finita qui, perché il San Diego FC è a tutti gli effetti un cantiere a cielo aperto. La squadra attualmente conta appena tre giocatori nella sua rosa: il portiere americano Duran Feree, il centrocampista danese Jeppe Tverskov e l'attaccante danese Marcus Ingvartsen, tutti in prestito in altre squadre e pronti a rientrare non appena ci sarà il via libera da parte della MLS per iscriversi al campionato.

La società non ha neanche scelto il suo allenatore, una pratica che verrà sbrigata solamente nel corso dell'anno per poter completare l'organigramma. Nei piani della dirigenza c'è l'idea di creare un progetto con nomi importanti, tanto che oltre a De Bruyne è già stato contattato Sergio Ramos.