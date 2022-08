DAZN rimborsa il 50% dell’abbonamento per i disservizi: le novità e come ottenerlo DAZN dopo i problemi della prima giornata di Serie A ha annunciato rimborsi del 50% del valore mensile dell’abbonamento per tutti gli abbonati penalizzati. Ecco tutte le info per riceverlo.

A cura di Marco Beltrami

La Serie A 2022/2023 non è iniziata benissimo per DAZN e di conseguenza anche per tantissimi abbonati. Grandi problemi per la piattaforma con gli utenti che non sono riusciti ad accedere con le proprie credenziali per vedere i primi match delle loro squadre e ora aspettano il rimborso. Una situazione che ha generato uno tsunami di polemiche, e d'indignazione con le massime istituzioni calcistiche e non solo che hanno chiesto garanzie in vista del prosieguo del campionato, anche alla luce dei disservizi del passato.

Proprio per questo ecco che si è mosso il Garante per le Comunicazioni (l'AgCom) e anche il mondo della politica che si è fatto sentire attraverso il sottosegretario con delega allo sport, Valentina Vezzali. Inaccettabile che i tifosi possano ancora riscontrare problemi per assistere ai match di calcio, o che debbano ricorrere a procedure alternative, con DAZN che ha tamponato l'emergenza attraverso un link alternativo, divulgato anche attraverso mail spedite a tutti gli abbonati.

D'altronde in questa stagione il prezzo dell'abbonamento a DAZN è aumentato, con due tipologie di abbonamento per i tifosi. Uno al prezzo di 29.99 euro (standard) con la possibilità di vedere le partite su due dispositivi diversi che fanno riferimento però alla stessa linea internet, e dunque allo stesso indirizzo IP, e un'altro al prezzo di 39.99 (plus) per assistere ai match anche in due abitazioni sfruttando una rete diversa.

Rimborso del 50% da parte di DAZN sull'abbonamento

Ecco allora la necessità di un tavolo tecnico alla presenza della Sottosegretaria Valentina Vezzali, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'AgCom, la Lega Serie A, e ovviamente DAZN. Nello stesso è stato affrontato il tema dei rimborsi, con la necessità di evitare procedimenti complessi, per gli utenti, come la compilazione di moduli o documenti da inviare. E infatti è arrivata la fumata bianca, con la procedura semplificata per ottenere i rimborsi che non saranno pari al 25% del valore mensile dell'abbonamento, come si pensava inizialmente, ma del 50%. Si legge nella nota: "La misura dell’indennizzo, in conformità a quanto previsto dalla delibera AGCOM, sarà pari al 25% del canone mensile pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento e, proprio in ragione della straordinarietà dell’evento, di un ulteriore 25%, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato".

Come e quando arriverà il rimborso del 50% da DAZN

Come fare per ricevere i rimborsi? Non ci sarà bisogno in realtà di far nulla per gli abbonati che hanno dovuto fare i conti con i disagi. Riceveranno 10 o 20 euro, a seconda del loro abbonamento standard o plus, direttamente sul proprio conto. Si legge nel comunicato: "La modalità di riconoscimento dell’indennizzo sarà attivata in via diretta da DAZN senza che l’utente debba fornire alcuna documentazione o richiesta e, quindi, in temporanea e parziale deroga, sicuramente migliorativa, rispetto a quanto stabilito dalle regole vigenti e sarà necessariamente diversa a seconda della tipologia di cliente (diretto, indiretto, gift card o voucher)".

Per ricevere il rimborso bisognerà aspettare qualche giorno: "La procedura di rimborso sarà attivata a partire da martedì prossimo e, gradualmente, sarà completata nelle prossime due settimane. Ciascun utente interessato riceverà all’indirizzo mail associato al proprio abbonamento comunicazione con conferma del rimborso".