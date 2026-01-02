Davide Costanzo lascia il calcio a 23 anni, è stato capitano del Napoli: “Sono spariti quasi tutti”

Davide Costanzo ha deciso di dire addio al calcio giocato con un lungo post su Instagram. Nel 2021 Spalletti lo fece capitano del suo Napoli in amichevole: “Chi ha gli agganci va avanti, e chi ha solo valore resta fermo”.

"Oggi è il primo giorno dell'anno ma è anche l'ultimo in cui ho indossato le scarpette". Con questa frase inizio il lungo post di Davide Costanzo che a soli 23 anni ha deciso di dare addio al calcio giocato. Una decisione a sorpresa per il difensore cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Costanzo era stato parte integrante anche di quel Napoli di Luciano Spalletti che nell'estate 2021 durante l'amichevole contro il Benevento gli fece anche indossare la fascia da capitano.

La sua esperienza in prima squadra non è mai decollata come avrebbe voluto e per questo negli ultimi anni ha trovato fortuna altrove tra Pro Vercelli in Serie C e in D con Portici, Angri e Pompei. Oggi il suo post, che fa molto riflettere, visti i motivi che l'hanno portato a questa decisione improvvisa: "Negli ultimi anni ho vissuto esperienze che mi hanno aperto gli occhi. Ho capito, purtroppo, che il calcio è un mondo dove il merito conta meno dei favori – si legge -. Dove chi ha gli agganci va avanti, e chi ha solo valore resta fermo".

Costanzo spiega dunque di essere stato in un certo senso spinto a smettere di giocare da una sorta di sistema che premia le conoscenze e non il merito. Ha detto basta, nonostante la giovane età. Non ha gettato la spugna, ma il suo è stato un atto di coraggio e ribellione. Un messaggio e un monito per coloro i quali si trovano nella sua stessa situazione in questo momento. Non scendere a compromessi è il primo passo dunque. Per Costanzo era diventato troppo: "Attorno a me, nel momento buono, eravate in tanti: sorrisi, complimenti, pacche sulle spalle e presenze improvvise. Ma quando il buio è arrivato, quasi tutti sono spariti – aggiunge -. La cosa peggiore è chi ha fatto finta di gioire per il mio “successo”. So bene che volevate questo momento. Lo stavate aspettando".

Davide Costanzo in azione col Napoli U19.

In vista del futuro Costanzo di certo non teme cosa gli accadrà, anzi, guarda con fiducia ai prossimi passi da fare. Su Instagram, sul suo profilo, Costanzo ha evidenziato nella sua biografia un aspetto non di poco conto: Laurea in Scienze motorie. Segnale di come il giocatore avesse da tempo le idee chiare su cose fare dopo il calcio giocato senza avere minimamente paura di ciò che lo attende. "Ho già disegnato un’altra strada.

Voi? Siete rimasti fermi, e io vi ho lasciati lì – conclude -. Su una strada che, fortunatamente, non mi appartiene. E se oggi smetto, non è perché non ne sono capace, come vi fa comodo credere. Ma perché questa non è più una strada né sicura né giusta. E se questo sistema chiama “fallimento” l’essere rimasto pulito, allora rifarei tutto. Perché io, per andare avanti, non mi sono mai venduto. E anche se non sei stato la mia realtà, resterai per sempre il mio sogno. Ciao 2025″.