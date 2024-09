video suggerito

David Bangoole e i sospetti sulla sua età: la stella dell’Uganda dichiara 26 anni ma nessuno gli crede Davanti all’ingaggio di David Bangoole al Wakiso Giants bel campionato ugandese, sul web si è scatenata una virale polemica sulla reale età del centrocampista. I dati anagrafici riportano la data del 4 aprile 1998 ma nessuno crede che abbia 26 anni: colpa dell’aspetto che mostra nelle foto ufficiali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

639 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ingaggio di David Bangoole da parte dei Wakiso Giants, formazione che milita nella Premier League, il massimo campionato ugandese ha fatto molto discutere ed è diventato subito virale sul web. Non per il contratto firmato tra giocatore e club e nemmeno per le indiscusse qualità tecniche del centrocampista: è per il suo aspetto fisico per cui non dimostra l'età dichiarata, 26 anni, ma molto di più.

L'aspetto sospetto di David Bangoole, il web non gli crede

David Bangoole ha concluso nei giorni scorsi il trasferimento dal Gaddafi FC, formazione che milita nella seconda divisione ugandese, ad una delle principali società di prima categoria, il Wakiso che sta lottando per il vertice della classifica. Considerato uno dei migliori talenti in Uganda, il centrocampista è finito suo malgrado al centro di una discussione sulla sua reale età, a causa del suo aspetto. Le foto pubblicate dagli account ufficiali del club infatti mostrano come Bangoole possa effettivamente avere più dei 26 ani dichiarati a causa soprattutto dell'enorme stempiatura. E così il sospetto che abbia un'età molto più avanzata di quanto non dicano i documenti.

I dati anagrafici ufficiali di David Bangoole, classe '98

La realtà attuale è però ben diversa dalle dicerie e dai sospetti della rete. I documenti ufficiali che si possono recuperare su David Bangoole, attraverso siti specializzati come ad esempio il database internazionale di Transfermarkt, dicono che il giocatore sia nato il 4 aprile 1998 e dunque abbia davvero 26 anni appena compiuti. Dunque, al momento così è anche se le sue foto sono diventate immediatamente virali scatenando la perplessità generale e molto probabilmente chi di dovere approfondirà la questione.

Perché ci sono dubbi sulla vera età di Bangoole

David Bangoole subisce in prima persona diversi e ripetuti scandali del calcio africano proprio relativi alla falsificazione della reale età dei giocatori. In precedenti occasioni, sono stati squalificati a vita diversi calciatori che, dopo aver accertato che avevano alterato i propri dati personali, erano stati esclusi dalle competizioni ufficiali. Nonostante i dubbi, al momento non ci sono prove schiaccianti che indichino che David Bangoole abbia falsificato la sua età. Il centrocampista prosegue così la sua carriera calcistica, scalando divisioni e gerarchie, approdando nel massimo campionato ugandese.