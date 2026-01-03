Serie A
video suggerito
video suggerito

Danilo torna dallo Stadium, i tifosi lo acclamano: “La Juve non è per tutti”. È una frecciata a Giuntoli

Danilo torna all’Allianz Stadium quasi un anno dopo l’addio alla Juventus, salutando i tifosi e commentando la separazione burrascosa. Il difensore brasiliano apre anche a un possibile ritorno futuro in bianconero.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Quasi un anno dopo l’addio turbolento alla Juventus, l’ex capitano Danilo è tornato oggi all’Allianz Stadium per salutare i tifosi prima della sfida contro il Lecce. Vestito in completo beige, il brasiliano non ha nascosto qualche stoccata verso l’era passata, segnata dal rapporto mai sbocciato con Thiago Motta e dalla politica di ringiovanimento e contenimento dei costi guidata dall’ex direttore Giuntoli.

"Devo ringraziare Chiellini e i dirigenti attuali, che hanno più lucidità nel risolvere le situazioni – ha detto Danilo a Dazn -. Lavorare nella Juve non è per tutti, anche nel calcio ci sono i livelli".

Nonostante la separazione burrascosa, i suoi pensieri si sono concentrati anche sull’affetto per l’ambiente juventino. "Sono nervoso perché qui ho vissuto tante emozioni, ma mi fa piacere essere di nuovo tra la mia gente. La Juve per me è dove ho imparato a giocare veramente per i tifosi, questo ti motiva a dare sempre il massimo", ha aggiunto il difensore, fresco vincitore della Copa Libertadores con il Flamengo.

Leggi anche
La preghiera della Scozia ai tifosi: "Non indebitate le vostre famiglie per andare ai Mondiali"

Danilo torna all’Allianz Stadium: parla dell’addio alla Juventus e apre al ritorno

Danilo ha anche pensato ai giovani che lo seguono, citando Bremer come esempio di talento emergente: "Spero che possano imparare qualcosa dal mio percorso". Acclamato dai tifosi sotto la curva, il brasiliano ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno: "Mi chiedono tutti i giorni se tornerò alla Juve: non ci penserei neanche un secondo. Ho ancora un anno di contratto al Flamengo, poi potrei chiudere la carriera, ma la Juventus resterà sempre casa mia".

Affiancato da Giorgio Chiellini e dal presidente Ferrero, Danilo ha preso il microfono per ringraziare i tifosi: "È bello ritrovarvi dopo un anno pieno di impegni. Ci tenevo a dirvi grazie di persona, perché il vostro supporto mi ha sempre accompagnato. Sono andato via da un anno, ma questa maglia nessuno me la potrà mai togliere dal cuore".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
serie a
Juve campo con il Lecce per restare nelle prime quattro (1-1): stasera Atalanta-Roma
Danilo torna dallo Stadium, i tifosi lo acclamano: "La Juve non è per tutti". È una frecciata a Giuntoli
C'è Atalanta-Roma, Gasperini torna a Bergamo da avversario: le probabili formazioni
Il Milan batte il Cagliari e torna in vetta alla Serie A: Rafa Leao regala un dolce Capodanno ad Allegri
Allegri furioso nei secondi finali: "Non possiamo prendere questi rischi". Con chi ce l'ha
Perché l'arbitro Abisso non ha assegnato il rigore per il tocco di braccio di Ricci in Cagliari-Milan
Chivu: "Le frecciate da altre città? Non hanno a che fare con questo sport". A chi si riferisce
Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma finiscono 1-1: la classifica si muove per tutte ma vince la paura di perdere
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views