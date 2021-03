C'è un nuovo caso di positività all'Inter. Il giocatore che ha contratto il contagio da Covid è Danilo D'Ambrosio, difensore nerazzurro, che domenica scorsa era stato spedito in tribuna a Torino proprio perché non si sentiva bene. Il calciatore è stato sottoposto al tampone, il primo ha dato esito negativo, il secondo invece, purtroppo, positivo. D'Ambrosio è già in quarantena nella sua abitazione. Mentre tutto il gruppo squadra dell'Inter seguirà le procedure previste dal protocollo e da oggi saranno in isolamento fiduciario ad Appiano Gentile. Il comunicato dell'Inter:

FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario.

D'Ambrosio positivo al Covid

Domenica scorsa era con la squadra a Torino, non si è sentito bene ed è stato mandato in tribuna. D'Ambrosio poi ha avuto la febbre ha effettuato un tampone rapido che ha dato esito negativo. La paura del contagio era passata, poi ne ha effettuato un altro che invece ha dato esito positivo. Ora il difensore campano è in isolamento domiciliare. La squadra nerazzurra lunedì non si è allenata, Conte aveva concesso a tutti un giorno libero, oggi tutti torneranno ad Appiano Gentile e lì rimarranno in isolamento fiduciario.

É l'undicesimo positivo al Covid dell'Inter

D'Ambrosio è l'undicesimo calciatore dell'Inter che è positivo al Covid, gli altri: Bastoni, Skriniar, Hakimi, Young, Kolarov, Radu, Gagliardini, Nainggolan, Brozovic e Padelli. Hanno contratto il Covid anche i dirigenti Marotta, Ausilio, Antonelloe l'avvocato Capellini.