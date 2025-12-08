Daniele De Rossi in imbarazzo davanti alle immagini con Zaniolo: “Glielo dico da quando è piccolo”

Daniele De Rossi non ha nascosto un pizzico di imbarazzo dopo la bella vittoria del suo Genoa in casa dell’Udinese. Questo perché l’allenatore rossoblù si è ritrovato a vedere sullo schermo, durante un’intervista, le immagini di un suo misterioso conciliabolo con l’ex compagno e oggi avversario Nicolò Zaniolo. Non se l’aspettava De Rossi, che ci ha scherzato su senza però svelare il contenuto delle sue parole.

De Rossi sorpreso in TV, gli fanno rivedere le immagini con Zaniolo

Mentre Zaniolo si preparava a battere un calcio di punizione a ridosso della zona panchine, l’allenatore ospite ha insistito con il guardalinee affinché controllasse la posizione di battuta. Un tentativo anche di irretire il centrocampista avversario, al quale poi De Rossi ha detto qualcosa coprendosi la bocca. Quando si è reso conto di essere stato “beccato” dalle telecamere, l’ex bandiera della Roma ha sfoderato un’espressione che era tutto un programma. Incalzato dai telecronisti di DAZN, De Rossi ha resistito: "Non posso dirlo. Non lo posso mai dire, non lo posso mai dire, o dovrei mentire".

Cosa ha detto De Rossi a Zaniolo, l'allenatore non svela nulla

La tentazione di rivelare quelle parole pronunciate a Zaniolo, che si è lasciato andare a un sorriso, è stata forte per De Rossi, che però ha evitato: "Ovviamente era uno dei tanti insulti affettuosi che riservo a Nicolò da quando è piccolo". Il loro rapporto nasce da lontano, ai tempi della Roma: uno era un campione affermato, l’altro un giovane molto promettente.

Il rapporto tra De Rossi e Zaniolo

E quando scorrono le immagini del passato condiviso in giallorosso, De Rossi non ha nascosto le emozioni: "Quando è arrivato, come facevo un po’ sempre quando giocavo, i giovanotti così me li prendevo sotto la mia ala. L’ho detto ieri in conferenza: lui con noi è stato perfetto in quei due anni. So che poi magari è stato un po’ più turbolento il seguito della sua carriera, ma io ho quel ricordo lì: di un ragazzo fantastico, che aveva voglia, un potenziale mostruoso, lo ha mostrato e continuerà a mostrarlo. Quindi c’è un affetto particolare".

Di fronte al video di De Rossi e Zaniolo insieme in campo contro il Real Madrid, Daniele ha chiosato: "Quella partita lì a Madrid, lui era all’esordio, e mi sono preoccupato prima della partita più di tranquillizzarlo e farlo stare sereno che di altro. Ma poi lui lo era già, perché era campione dentro: nel senso, quel pizzico di sfrontatezza dei giocatori giovani e molto forti. Quindi ho un ricordo ottimo di Nicolò”.