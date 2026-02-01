Calcio
Daniel Bravo nella bufera per commenti sessisti in diretta TV: “Penso che stia parlando di lingerie”

Daniel Bravo, ex calciatore, anche del Parma, ora commentatore TV, è finito nella bufera in Francia per commenti sessisti nei confronti di Gaetane Thiney, la d.s. del Paris Fc.
A cura di Alessio Morra
Daniel Bravo, ex calciatore, che ha giocato pure in Serie A negli anni '90, ora fa il commentatore in TV ed ha trovato popolarità extra Francia a causa di commenti sessisti nei confronti di Gaetane Thiney, la direttrice sportiva della squadra femminile del Paris FC. Parole che non sono passate inosservate.

Le parole di Bravo per Gaetane Thiney del Paris

La partita tra Paris FC e Marsiglia è terminata 2-2, un altro passo falso per la squadra di De Zerbi, che ha perso i tre punti proprio nei minuti finali. Durante la partita il commentatore di beIN Sports Daniel Bravo ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire riguardo Gaetane Thiney, la d.s. della squadra femminile del Paris FC, tirata in ballo, dopo che le telecamere l'avevano immortalata mentre era sugli spalti dello Stade Jean-Bouin mentre Pierre-Emile Hojbjerg stava per calciare una punizione. Bravo lancia una frecciata in un primo momento: "Non è molto attenta".

Il telecronista Christophe Josse cerca l'arma dell'ironia per stoppare la polemica: "È proprio come te Daniel, dà spiegazioni tecniche". Bravo però non è d'accordo e risponde: "Ho l'impressione che stesse parlando di lingerie, forse di vestiti". Poi il silenzio. Mentre il telecronista cercava di stopparlo.

Chi è Daniel Bravo, ex calciatore e ora commentatore TV

Daniel Bravo, classe 1963, lavora per beIN Sports ed è il talent del campionato francese. Da calciatore ha avuto una lunga carriera, ed ha fatto tappa anche in Serie A. Bravo vestì la maglia del Parma nella stagione 1996-1997, non lasciò traccia con Ancelotti in panchina. 24 presenze e nessun gol, andò via nel mercato di novembre successivo quando tornò in Francia passando al Lione. Una carriera lunga vent'anni, vissuta anche con Nizza, Monaco, Marsiglia e soprattutto Paris Saint Germain, ha vinto 8 trofei, compresi gli Europei del 1984, il primo grande successo internazionale della Francia.

