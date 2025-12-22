Dani Alves compra una squadra per tornare a giocare a 42 anni dopo il caso di violenza sessuale

Dani Alves si prepara a tornare in campo e a chiudere la sua carriera da calciatore, scegliendo un club di terza divisione portoghese come ultima tappa della sua avventura sportiva. Dopo mesi di assenza dalla scena pubblica e una vicenda giudiziaria che lo ha visto accusato di violenza sessuale – da cui è stato assolto a marzo dalla Corte di Giustizia della Catalogna per mancanza di prove – l’ex terzino brasiliano ha definito i dettagli per diventare proprietario e giocatore del São João de Ver, attualmente al nono posto della Liga 3 portoghese.

Secondo ESPN Brasile, Alves diventerà azionista di maggioranza della società e potrà firmare un contratto di sei mesi, giocando così l’ultima parte della stagione. Ad affiancarlo ci sarà un gruppo di investitori brasiliani, che supporterà sia la gestione societaria sia il percorso tecnico della squadra.

Questa scelta rappresenta un modo per chiudere il cerchio della sua carriera da atleta dopo oltre vent’anni di successi tra Barcellona, PSG, Juventus e varie tappe internazionali.

Dani Alves pronto al ritorno in campo: acquista un club portoghese di terza divisione

Il ritorno in campo avverrà dopo un’assenza prolungata dall’inizio del 2023, dovuta al lungo procedimento legale che ha avuto grande risonanza mediatica. Nel frattempo, Alves era quasi scomparso dalla vita pubblica, apparendo sporadicamente, come nella recente partecipazione a una chiesa evangelica a Girona, eventi che hanno attirato l’attenzione dei media brasiliani e internazionali.

Questa nuova esperienza rappresenta un passaggio simbolico: il campione brasiliano potrà vivere da protagonista il finale della carriera da giocatore e contemporaneamente iniziare a prepararsi a un futuro da allenatore. La scelta del São João de Ver non è casuale: un club più piccolo e gestibile, che gli permetterà di coniugare esperienza in campo e gestione societaria, mentre continua a mantenere viva la sua passione per il calcio.

Dani Alves, vincitore di tutto nel calcio mondiale, vuole lasciare un segno anche in questa ultima esperienza, dimostrando ancora una volta la sua voglia di incidere e la determinazione a chiudere la carriera alla sua maniera, sul campo e con un ruolo da protagonista.