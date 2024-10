video suggerito

Dalot si mangia un gol incredibile a porta vuota, il Manchester United crolla: ten Hag traballa Incredibile errore a porta vuota di Diogo Dalot in West Ham-Manchester United: è un episodio che potrebbe condannare Erik ten Hag, la cui panchina adesso traballa pericolosamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Ormai è crisi nerissima per il Manchester United, crollato al 92′ in casa del West Ham e scivolato in 13sima posizione – proprio alla pari con i londinesi – dopo le prime 9 giornate di Premier League. I cugini del City sono primi con ben 12 punti di vantaggio ed anche questa stagione sembra andata per Rashford e compagni. Mai come adesso la panchina di Erik ten Hag traballa pericolosamente e i nomi dei possibili sostituti fioccano. Oggi il tecnico olandese ha dovuto assistere nel primo tempo ad un errore incredibile di Diogo Dalot, che dopo aver saltato il portiere in uscita, è riuscito nell'impresa di non centrare la porta vuota da pochi passi.

Dalot si divora un gol a porta vuota in West Ham-Manchester United

Era da poco passata la mezz'ora, col punteggio sullo 0-0, quando Bruno Fernandes ha fatto partire un lancio precisissimo dalla sua trequarti, trovando Dalot che ha preso d'infilata la difesa altissima degli Hammers e si è involato verso la porta avversaria. Fabianski – ebbene sì, il polacco a 39 anni è ancora lì – è uscito fuori dalla sua area, ma è stato saltato con un tocco da Dalot, che a quel punto non aveva più nessuno tra sé e la rete. Il 25enne terzino portoghese sembrava non poter sbagliare ed invece ha scagliato il pallone in curva.

Le immagini del gol divorato da Dalot sono immediatamente diventate virali, coi tifosi che lo hanno definito "l'errore dell'anno". Un errore peraltro decisivo, visto che è stato poi il West Ham a passare in vantaggio nel secondo tempo con Summerville. Lo United ha trovato il momentaneo pareggio con Casemiro ad una decina di minuti dalla fine, ma in pieno recupero è stato il West Ham ed esultare grazie al calcio di rigore realizzato da Bowen.

È una sconfitta dolorosa per lo United, addirittura la quarta in 9 partite giocate in questo avvio di Premier League: il tempo di ten Hag sulla panchina mancuniana sembra davvero agli sgoccioli.