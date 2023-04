Dalla tribuna cade qualcosa in campo, giornalista incredulo: “Un tifoso deve averla persa dalla bocca” L’episodio è avvenuto durante la partita del Campeonato Gaúcho tra Caxias e Grêmio nell’Estádio Centenário. Il reporter ha sentito qualcosa sul braccio: pensava fosse una pietra, era un pezzo di dentiera.

La dentiera caduta in campo durante il match tra Caxias e Grêmio.

Fernando Becker è il giornalista che era allo stadio per seguire la partita tra Caxias e Grêmio nell'Estádio Centenário. Un match importante per il Campeonato Gaúcho terminato con il punteggio per 1-1. Più che l'aspetto sportivo e agonistico della finale di andata a fare notizia è stato cosa è successo al reporter protagonista, suo malgrado, di un episodio spiacevole e macabro. Lo ha raccontato su Twitter postando sul proprio profilo due video che mostrano cosa ha sentito scivolargli addosso.

Ha avuto una strana sensazione di molliccio, gelatinoso e non avrebbe mai immaginato che l'oggetto finito sul suo braccio e poi caduto sul terreno di gioco poteva essere una dentiera. Anzi, inizialmente ha pensato che a sfiorarlo fosse stato una pietra o qualsiasi altra cosa… invece no, quello rimasto sul prato era un apparato ortodontico adagiato nei pressi della linea laterale mentre sullo sfondo si vedevano le squadre intente ad affrontarsi nel match del torneo.

Un giornalista è stato colpito al braccio dall’apparato ortodontico.

Com'è finito lì? E soprattutto chi è stato l'autore del lancio? Sono alcune delle domande che ronzano in testa al giornalista che ha saputo trovare una spiegazione plausibile. In quel momento di euforia per la rete dei padroni di casa è successo di tutto. Lo stesso Becker non ha saputo dire se quell'oggetto sia stato tirato o addirittura caduto dalla bocca di un tifoso che, forse per eccesso di euforia, deve averlo sputato involontariamente.

Durante l'intervallo tra primo e secondo tempo ha potuto testimoniare il fatto facendo zoom con il proprio telefono sulla dentiera che giaceva ai bordi del campo e mostrandolo ai colleghi in trasmissione. "Il tifoso del Caxias stava ancora festeggiando – ha spiegato Bekcker mentre si sforzava di dare un senso a quella situazione – quando ho sentito un oggetto colpirmi il braccio. Sono andato a guardare pensando fosse un sasso, ho avvertito una strana sensazione e mi sono accorto che era una dentiera. Una cosa non ho capito: se è stata lanciata oppure una persona deve averla persa".