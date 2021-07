“Daje!”, il commento che infiamma i tifosi davanti a Dzeko con la nuova maglia della Roma Dopo sei mesi, Edin Dzeko pubblica una sua foto con la (nuova) maglia della Roma e scatena l’entusiasmo dei tifosi. “Sempre più carico e motivato” ha scritto il gigante bosniaco che sembra aver cancellato vecchie ruggini e attriti. Tanto che lo stesso club, tra i centinaia di commenti ha voluto lascarne uno davvero particolare.

A cura di Alessio Pediglieri

Edin Dzeko rilancia la sfida, restando a Roma, in capitale, in maglia giallorossa. La stessa che il club ha presentato oggi, con il nuovo sponsor e la divisa tutta da gustare per la stagione 2021/2022 quella dell'era Mourinho e che vedrà ancora una volta tra i protagonisti in attacco, il gigante bosniaco. Dopo alcune estati trascorse tra gossip e rumors di possibili addii, questa sembra essere quella della tranquillità e delle idee chiare. A confermarlo lo stesso bomber giallorosso sul suo profilo ufficiale Instagram.

"Diciannovesima stagione da professionista e sempre più carico e motivato" la frase riportata da Dzeko, indossando la nuova divisa giallorossa che accompagnerà i giocatori in questa nuova avventura che inizierà domani con il sorteggio del calendario di Serie A dove anche la Roma conoscerà il proprio cammino e potrà iniziare a programmare i vari appuntamenti. Ma se da un lato, i tifosi hanno applaudito alla voglia di rivincita dell'attaccante reduce da una delle peggiori stagioni in giallorosso, a infiammare il popolo romanista ci ha pensato il club.

La Roma, ha infatti risposto, tra i centinaia di commenti, con un esplosivo "Daje!" a conferma di un ritrovato feeling con il giocatore atteso dall'esame Mourinho, un tecnico con cui gli attaccanti si sono storicamente sempre esaltati. Nell'ultima stagione, qualcosa si era crepato con la fascia di capitano tolta e gli attriti con Fonseca e il tutto che aveva inciso sulle prestazioni dell'attaccante bosniaco.

Ora tutto sembra essere tornato nella normalità anche perché il ritorno sui social di Dzeko era atteso da tantissimo tempo da tutti i tifosi: era dal 10 gennaio che sul suo account ufficiale non postava qualcosa relativo alla Roma e con la maglia della Roma. Altro segnale ricevuto con affetto da parte dei romanisti che si attendono una nuova stagione da protagonisti, anche con i suoi gol.