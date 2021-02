Il Psg ha battuto 4-1 il Barcellona al ‘Camp Nou'. Un successo che ha praticamente messo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale di Champions League dei francesi. Pochettino ha giocato la partita perfetta con la squadra parigina trascinata da una tripletta di Mbappè, ma soprattutto dai tanti ex Serie A che hanno fatto le fortune del club di Al Khelaifi. Nell'11 di partenza del Psg, c'erano infatti ben 5 calciatori che in passato hanno giocato nel massimo campionato calcistico italiano e che forse sono stati ceduti in Francia con troppa fretta.

Su tutti c'è Moise Kean che al ‘Camp Nou' è riuscito anche a mettere a segno il gol del momentaneo 3-1 e quell'Alessandro Florenzi che ha servito l'assist allo stesso Mbappè. Presenti ben 3 ex Roma: Marquinhos, Paredes e lo stesso Florenzi senza dimenticare Marco Verratti (che però non ha mai giocato in Serie A) e anche Mauro Icardi. Un rimpianto vero e proprio soprattutto per la Juventus che aveva anche provato a riprendere Kean in estate dopo averlo cresciuto nel proprio vivaio e averlo fatto esordire nel calcio professionistico.

Il Psg ha battuto il Barcellona grazie agli ‘scarti' della Serie A

Nell'immediato post partita tra Barcellona e Psg, sono stati tanti i tifosi della Juventus che hanno accusato sui social la dirigenza bianconera di aver ceduto Kean troppo in fretta e solo in nome di una plusvalenza. L'attaccante era stato infatti ceduto dai bianconeri all'Everton per 27 milioni di euro più bonus. In questo momento è in prestito al Psg dal club inglese. Ecco perché in tanti hanno definito il Psg come una squadra rinforzata dagli ‘scarti' della Serie A. Oltre all'attaccante infatti, escludendo Verratti, che nel 2012 fu acquistato dal Psg (soffiato a Inter e Juventus per 12 milioni di euro) strappandolo al Pescara, c'è soprattutto Florenzi che è in Francia sempre con la formula del prestito. Tra gli ex Roma, oltre a Marquinhos, che nel tempo è diventato anche capitano della squadra pagina, c'è pure Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino, che fu acquistato dallo Zenit per 23 milioni e poi rivenduto al Psg a 40 milioni, ora è un pilastro della formazione di Pochettino nonostante l'Inter avesse provato a prenderlo in uno scambio con Eriksen. Infine Mauro Icardi, che è forse l'unico ex Serie A da non dover considerare come scarto, ma che fu acquistato dal Psg per 50 milioni dopo essere stato messo alla porta dall'Inter. Del suo ottimo rendimento in Francia, forse, ne erano consapevoli anche società e tifosi nerazzurri, ma mai avrebbero pensato di vederlo protagonista al ‘Camp Nou' nel fortino del Barcellona e pronto a giocarsi i quarti di finale di Champions League.