Da gran rivale (sconfitto) a nuovo giocatore: il Real Madrid si prende Momo Salah dal Liverpool Il rifiuto da parte del nazionale egiziano al rinnovo con lo stesso stipendio, costringe i reds a metterlo sul mercato. Ad un prezzo che non spaventa i Blancos: 70 milioni di euro.

A cura di Alessio Pediglieri

Mohamed Salah non giocherà più ad Anfield e questo è un dato di fatto oramai accertato da diversi mesi. Con i reds dopo ani di amore e successi è arrivato il momento di chiudere e guardare altrove con l'attaccante egiziano che andrà in scadenza il prossimo anno e non ha trovato alcun accordo di rinnovo. Momo è sul mercato, l'offerta per restare in Inghilterra non è ritenuta soddisfacente, così è finito sul mercato dove ha diversi pretendenti tra cui in prima fila spicca il grande rivale della finale di Champions League, il Real Madrid. Che ancora deve metabolizzare la mancata trattativa per Mbappè.

Proprio in casa Real si vocifera di una precisa volontà di effettuare l'affondo decisivo per uno dei grandi avversari incrociati sulla strada europea della Champions, Salah che nelle prossime giornate potrebbe venire ufficializzato. Con buona pace del Barcellona, altra pretendente sull'egiziano. Da parte sua il club inglese vorrebbe che il capocannoniere dell'ultima stagione con 31 gol rimanesse ancora in rosso ma la proprietà non ha alcuna intenzione di far saltare il monte stipendi e rivoluzionare i tetti massimali per accontentare l'egiziano. Salah oggi guadagna poco meno delle 240.000 sterline a settimana (oltre 11 milioni di euro a stagione) che prende Virgil van Dijk, che rappresentano anche il top tra gli emolumenti in rosa e di più il club non vuole spingersi.

La delusione di Salah, sconfitto in finale dal Real Madrid la sua possibile nuova squadra

Da tutto questo è nato prima il confronto tra Salah e il Liverpool e poi la decisione di separarsi: l'offerta per il prolungamento c'è ma agli stessi soldi, la risposta è stata semplicemente un "no, grazie" con il nazionale egiziano messo sul mercato. Il Real Madrid sta guardando gli sviluppi Oltremanica e sarebbe in grado di venire incontro alle esigenze del Liverpool, accontentandone le richieste economiche. L'allenatore del Real, Carlo Ancelotti credeva che Kylian Mbappe si sarebbe unito ai Blancos prima che l'attaccante decidesse di firmare un nuovo accordo con il Paris Saint-Germain e adesso sta facendo la bocca buona su Salah, sostituto di lusso.

Il Real Madrid aveva messo in conto un altro anno per ottenere Salah, ma l'atteggiamento del Liverpool si è irrigidito nei confronti dell'ex pupillo, soprattutto dopo aver deciso di investire pesantemente per Darwin Nunez con un colpo da 100 milioni (che rappresenta anche il record dei reds per un acquisto). Oltre al neo arrivato ex Benfica, poi si devono aggiungere i soldi sul piatto per Luis Diaz (con uno stipendio di oltre 5 milioni a stagione) e per Fabio Carvalho, appena arrivato dal Fulham (con altri 6 milioni annuali).

Così, ecco crescere le possibilità del Real Madrid di prendersi Momo Salah – con il beneplacito del Liverpool – visto che potrebbe partire attorno ai 70 milioni di euro, cifra su cui i Blancos stanno preparando l'offerta per gli inglesi, costretti ad accettare, mentre al giocatore sarebbe pronto un accordo superiore allo stipendio del Liverpool ( di quasi 12 milioni di euro).