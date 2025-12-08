Cuesta fa entrare Oristanio, ma lo toglie dopo 17 minuti: “La decisione più sofferta della mia vita”

Oristanio entra in campo al 75′ di Pisa-Parma e dopo meno poco più di un quarto d’ora ha lasciato il campo contrariato. Il calciatore del Parma ha evitato di dare la mano all’allenatore Cuesta.

Il Parma ha ottenuto tre punti pesantissimi vincendo 1-0 in casa del Pisa. Un successo ottenuto grazie a un calcio di rigore di Benedycazk e grazie a una difesa a oltranza, con un terzetto difensivo che ha protetto il giovane portiere Corvi. Nel finale di partita il tecnico spagnolo Cuesta ha mandato in campo pure Lovik, che ha rilevato Oristanio. L'ex calciatore del Venezia è uscito dal campo furioso, perché è stato sostituito appena 17 minuti dopo il suo ingresso in campo. Cuesta nel post partita ha detto: "La decisione più sofferta della mia vita".

Oristanio entra in campo ed esce dopo 17 minuti

Un finale di partita all'arma bianca per il Pisa, che ha molto rammarico per il risultato finale. Il pareggio sarebbe stato un risultato giusto. Nzola, espulso nel recupero, si è divorato due gol. Con il passare del tempo la pressione dei nerazzurri si è fatta più forte e il giovane allenatore degli emiliani Cuesta ha deciso di coprirsi con Lovik, fuori Oristanio che era subentrato meno di 17 minuti prima. Oristanio l'ha presa male. Dal campo è uscito nervoso, di corsa. Cuesta si avvicina per salutarlo, ma Oristanio tira dritto e si fionda dritto in panchina.

Le parole del tecnico del Parma

Dopo la partita l'allenatore classe 1995, che era al fianco di Arteta fino allo scorso campionato, parlando in conferenza stampa ha dichiarato che la sostituzione di Oristanio è stata la scelta più difficile della sua vita da allenatore e soprattutto l'ha motivata: "Questa è la scelta più difficile della mia vita da allenatore, seppur corta. Semplicemente una questione tattica. Gaetano è una persona incredibile e un giocatore di grande livello. Mi è dispiaciuto tantissimo, ma è stata una questione tattica. Dovevamo rispondere ai cambi del Pisa, ho voluto mettere un giocatore in più. Gaetano ci darà tantissimo nelle prossime partite".