Crystal Palace-Manchester City dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni finale FA Cup Crystal Palace-Manchester City è la finale di FA Cup 2025. Una finale inedita, che si terrà oggi, alle 17:30, allo Stadio di Wembley. L'incontro non sarà trasmesso in diretta TV in Italia, ma sarà possibile seguirla in streaming.

A cura di Alessio Morra

Crystal Palace-Manchester City è la finale della FA Cup 2024-2025. Una finale inedita, appena la terza per il Palace, che le precedenti due le ha giocate e perse entrambe con il Manchester United. Il City, invece, che dal 2011 in poi ne ha vinte tre, cerca l'ottavo successo in assoluto. L'incontro si disputerà, oggi, a Wembley e prenderà il via alle ore 17:30. Non sarà possibile seguire né in diretta TV né in streaming in Italia. Ma lo streaming sarà disponibile gratuitamente con il canale YouTube della FA Cup.

C'è un grande favorito in questa finale, ma si sa la FA Cup, la competizione calcistica più antica al mondo, regala da sempre delle sorprese, e il Palace, che spesso ha fatto scherzetti a squadre top della Premier League, è pronto ad allungare la serie. Il Manchester City, finalista perdente un anno fa, cerca di vincere il trofeo per la terza volta con Guardiola, che rischia di chiudere altrimenti la stagione con zero tituli.

Il Palace ha avuto un tabellone semplice in avvio, ma poi ha battuto 3-0 il Fulham e 3-0 soprattutto l'Aston Villa in semifinale e ora giocherà una delle partite più importanti della sua storia con il Manchester City, che invece di contro ha dovuto faticare solo contro Bournemouth e Nottingham Forest tra quarti e semifinali. In Premier League è finita 2-2 all'andata e 5-2 per il City al ritorno, che dopo un quarto d'ora era sotto di due gol.

Partita: Crystal Palace-Manchester City

Dove: Wembley Stadium, Londra

Quando: sabato 17 maggio 2025

Orario: ore 17:30

Diretta TV: –

Diretta streaming: canale YouTube FA Cup

Competizione: FA Cup, Finale

Crystal Palace-Manchester City, dove vederla in chiaro: orari e canali TV

Nessuno in Italia ha acquistato i diritti della FA Cup, che dunque non è stata mai visibile. Un peccato per gli appassionati di calcio e in particolare di quello inglese. Quindi non sarà possibile seguire in televisione la finale tra Crystal Palace e Manchester City.

Dove vedere Crystal Palace-Manchester City in streaming

In italiano non ci sarà alcuno streaming per la finale di FA Cup 2024-2025. Ma in diretta streaming si potrà seguire la finale. Perché la federazione ha deciso di trasmettere gratuitamente sul canale YouTube della FA Cup la finale tra Crystal Palace e Manchester City.

Crystal Palace-Manchester City, le probabili formazioni della partita

Guardiola ha recuperato Haaland che sarà al centro dell'attacco. De Bruyne in posizione più arretrata. Eze, Mateta e Sarr nel tridente di Glasner, che vivrà la prima finale da allenatore di Premier League.

Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Eze, Mateta, Sarr. All. Glasner

Manchester City (4-2-3-1): Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Kovacic, De Bruyne; Bernardo, McAtee, Foden; Haaland. All. Guardiola