Crollo Manchester City: la sconfitta col Brighton condanna Pep Guardiola ad un record pessimo La sconfitta contro il Brighton è il quarto KO consecutivo del Manchester City tra Coppe e campionato. Che conferma la crisi della squadra che non subiva 4 sconfitte di seguito dal 2006. Mentre Pep Guardiola, nella sua straordinaria carriera non aveva mai subito un’onta del genere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Manchester City continua a perdere e anche contro il Brighton, malgrado il vantaggio iniziale, l'epilogo è pessimo: sconfitta per 2-1, con i padroni di casa che esultano per il successo in rimonta. Per Pep Guardiola si tratta di un crollo verticale che assume proporzioni storiche: mai prima d'ora in carriera le sue squadre avevano perso quattro partite di seguito.

Il crollo contro il Brighton dopo il vantaggio di Haaland

Un'altra sconfitta per il Manchester City, sempre più in caduta libera nel match del pomeriggio in Premier League contro il Brighton. Il City è partito forte ed è stato fantastico per mezz'ora, scacciando lontano i fantasmi della crisi. Il tutto è stato sublimato dal vantaggio iniziale, del solito Haaland che però alla fine ha semplicemente illuso tutti visto l'epilogo dei minuti finali. I padroni di casa hanno trovato il modo perfetto per stravolgere tutto e ribaltare il risultato, grazie ai neo entrati: al 78′ Joao Pedro trova il pareggio e qualche istante più tardi è O'Riley, su assist di uno scatenato Joao Pedro, condanna il City all'umiliazione di una nuova sconfitta.

Il City in caduta libera in Premier e nelle Coppe

Per certificare la crisi in cui è sprofondato il Manchester City basti guardare i numeri, assolutamente negativi per i campioni d'Inghilterra in carica. In Premier League è caduta libera: sconfitta esterna contro il Bournemouth per 2-1 lo scorso 2 novembre e poi il nuovo KO contro il Brighton, ancora per 2-1. Nel mezzo, le sconfitte brucianti nelle Coppe: contro il Tottenham, sempre in trasferta, in EFL Cup (sempre per 2-1) e quella pesantissima in Champions League contro lo Sporting Lisbona a Oporto, per 4-1. Il City non perdeva quattro partite di fila in tutte le competizioni dal 2006, due anni prima dell'acquisizione del club da parte di Abu Dhabi.

Il record storico negativo di Guardiola: mai 4 KO consecutivi

Un "filotto" che prima di oggi non era mai accaduto a Pep Guardiola nel suo lungo e vincente percorso in panchina. Mai, guidando il Barcellona e il Bayern Monaco aveva subito l'onta di 4 KO consecutivi. Durante il suo periodo al Bayern Monaco, Guardiola aveva perso tre partite consecutive nella stagione 2014-15. Adesso a venire incontro a squadra e tecnico c'è la pausa per le Nazionali: 14 giorni senza partite in programma, un toccasana per recuperare almeno diversi infortunati.