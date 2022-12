Crolla a terra a fine partita, paura in Inghilterra: sospiro di sollievo dopo la corsa in ospedale Tjay De Barr è crollato a terra in campo dopo la partita tra Wycombe e Plymouth. L’attaccante ha preso un colpo alle costole che non gli permetteva di respirava costringendo i sanitari a trasportarlo di corsa in ospedale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Foto Mirror (DAVE ROWNTREE/PPAUK/REX/Shutterstock)

Attimi di paura prima della corsa in ospedale. Sono stati momenti di angoscia quelli vissuti in Inghilterra durante la sfida di League One tra Wycombe e Plymouth. La sconfitta per 1-0 dei padroni di casa è passata in secondo piano quando a fine partita l'attaccante del Wycombe, Tjay De Barr è crollato improvvisamente a terra perdendo apparentemente i sensi. Non si è capito subito cosa sia successo in quei secondi d'angoscia ma la corsa dello staff sanitario e dei giocatori delle due squadre corsi attorno all'attaccante, non aveva fatto presagire a nulla di buono.

Il giocatore pare avesse preso una forte botta alle costole. Tant'è che l'allenatore del Plymouth, Steven Schumacher, ha detto che il giocatore stava "tossendo sangue" e stava "faticando a respirare" verso la fine della partita prima di cadere, in scene che ha descritto come "spaventose". Il vicedirettore Richard Dobson ha ammesso che c'era "grande preoccupazione per la sua salute" dopo l'incidente, ma ha detto che era "in piedi e parlava". Dobson ha provato a tranquillizzare tutti: "Stiamo solo aspettando i risultati del test. Complimenti allo staff medico. È in buone mani".

Foto Mirror: i giocatori attorno al personale sanitario mentre il giocatore viene curato.

De Barr è stato subito trasportato in ospedale dopo essere stato curato inizialmente in ambulanza. Il Wicombe ha dichiarato in una dichiarazione mezz'ora dopo la partita: "Tjay De Barr è stato curato in loco dai medici ed è in buone condizioni, ma andrà in ospedale per ulteriori esami". Le sue condizioni sono state dunque esaminate al meglio in ospedale e poco dopo è arrivato il comunicato dello stesso club inglese: "Dopo una serie di esami in ospedale, Tjay De Barr è stato dimesso e sta tornando a casa, accompagnato dal manager Gareth Ainsworth e dal capo del reparto medico Cian O'Doherty. Ottime notizie, e sta bene Tjay!".

"Non vorresti mai vederlo su un campo di calcio – ha detto l'allenatore del Plymouth – Quando succede qualcosa del genere, il risultato viene messo in secondo piano ed è stato un po' brutto uscire dal campo. Finché il ragazzo sta bene, questa è la cosa principale". De Barr è un attaccante nazionale di Gibilterra entrato in campo nella ripresa proprio per cercare di recuperare la situazione di svantaggio del Wycombe. Probabilmente per lui sarà necessario un periodo di riposo ma fortunatamente il peggio è stato scongiurato.