Croazia-Spagna finale Nations League, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita

A cura di Vito Lamorte

Croazia e Spagna si giocano la finale della Nations League 2022-2023 e una delle due scriverà il suo nome nell'albo d'oro della competizione dopo Portogallo e Francia. La partita si gioca oggi, domenica 18 giugno 2023, allo stadio De Kuip di Rotterdam con fischio d'inizio alle ore 20:45 e si potrà vedere in diretta TV in chiaro su RaiUno.

La selezione croata ha battuto per 4-2 l'Olanda nella prima semifinale, riuscendo ad avere la meglio sugli Oranje nei tempi supplementari grazie alle reti di Petkovic e di Modric: dopo il terzo posto ai Mondiali in Qatar i ragazzi di Dalic vogliono regalarsi un trofeo che possa rappresentare al meglio la parabola di questo ciclo del calcio in Croazia. La Spagna ha battuto l'Italia per 2-1 grazie a una rete di Joselu all'88' e ha strappato il pass per la finale di Nations League per il secondo anno consecutivo: nel 2021 la giocò con la Francia a Milano.

In caso di parità dopo 90′, si andrà avanti con i tempi supplementari e se al 120′ la situazione sarà ancora di equilibrio si deciderà tutto ai calci di rigore. Le due edizioni precedenti sono state vinte da Portogallo e Francia, quindi si tratterebbe di una new entry nell'albo d'oro di questo neonato torneo UEFA.

Le probabili formazioni di Croazia-Spagna. Dalic riporta Perisic nel tridente offensivo con Pasalic e Kramaric. De La Fuente sceglie ancora Morata come riferimento offensivo supportato da Rodrigo, Gavi e Yeremy Pino.

Croazia-Spagna dove vederla in TV sulla Rai, il canale in chiaro

Croazia-Spagna si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Uno e su Sky, ai canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251).

Dove vedere la partita Croazia-Spagna in streaming gratis

La finale tra Croazia e Spagna si può seguire in streaming su Rai Play disponibile su app o tramite collegamento al sito. La gara sarà disponibile anche sull'app di Sky Go per gli abbonati Sky. L'ultima atto di Nations si può vedere anche su NOW, acquistando il pacchetto ‘Sport'.

Nations League, le probabili formazioni di Croazia-Spagna

Dalic apporterà un solo cambiamento alla squadra che ha vinto la semifinale: Sosa scenderà in campo dal 1′ nel ruolo di terzino sinistro e Perisic tornerà a fare l'esterno alto. In mezzo al campo inamovibili Modric, Brozovic e Kovacic.

De La Fuente conferma la formazione che ha battuto l'Italia con Rodri e Merino in mezzo al campo; Rodrigo, Gavi e Yeremy Pino a supporto di Morata. Navas, Le Normand, Laporte e Jordi Alba a formare la linea difensiva davanti a Unai Simon.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. CT: Dalic.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Yeremy Pino; Morata. CT: De la Fuente.