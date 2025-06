video suggerito

Cristiano Ronaldo vuole portarsi a casa l'orecchio di Oyarzabal: si tradisce col digrignare dei denti Durante la finale di Nations League vinta dal Portogallo sulla Spagna, Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di un gesto antisportivo nei confronti di Mikel Oyarzabal: gli ha tirato l'orecchio, mentre il digrignare dei denti mostrava tuttava la sua rabbia agonistica.

A cura di Paolo Fiorenza

A 40 anni Cristiano Ronaldo non solo è ancora decisivo con i suoi gol, ma dimostra di avere intatta una fame inesauribile di vittorie, il che si traduce in una grande carica agonistica in campo, come dimostra il gesto – peraltro decisamente antisportivo – che il cinque volte Pallone d'Oro ha fatto durante la finale di Nations League vinta ai rigori dal suo Portogallo sulla Spagna domenica scorsa. Dopo il check del VAR che ha convalidato il gol del momentaneo 1-1 della squadra lusitana, Ronaldo ha tirato l'orecchio di Oyarzabal, che dal canto suo non ha fatto una piega, mentre Cristiano digrignava rabbiosamente i denti tradendo il suo stato d'animo furioso.

Cristiano Ronaldo è in trance agonistica nella finale di Nations League: tira l'orecchio di Oyarzabal

Si stava giocando il primo tempo del match, quando al 26′ Nuno Mendes ha insaccato la rete del pareggio dopo che cinque minuti prima Zubimendi aveva portato in vantaggio la Spagna. Il gol era tuttavia sub judice, con check del VAR in corso, e in quei frangenti Ronaldo ha avuto a che dire con Mikel Oyarzabal, afferrandogli poi l'orecchio e tirandolo dopo che la rete era stata convalidata, approfittando che l'arbitro si era appena girato per indicare il centrocampo per riprendere il gioco.

Un gesto che ha attirato sui social sia critiche per l'antisportività del portoghese che d'altra parte elogi per la sua competitività tuttora ai massimi livelli. Ronaldo ha lasciato il segno poi anche nel modo che gli riesce abituale da oltre 20 anni, ovvero iscrivendosi nel tabellino dei marcatori: suo il gol del 2-2 nel secondo tempo, dopo che lo stesso Oyarzabal aveva segnato il 2-1 per la Spagna.

Il punteggio non è più cambiato anche nei supplementari. Si è dunque arrivati ai rigori, dove il Portogallo si è imposto grazie all'unico errore dal dischetto di Morata. Ronaldo non ha potuto partecipare alla sequenza decisiva dei penalty, visto che è stato costretto a uscire per infortunio nel finale dei tempi regolamentari, ma è stato ugualmente protagonista di quei palpitanti momenti, venendo filmato in lacrime dopo che Ruben Neves ha messo a segno l'ultimo rigore per consegnare la Nations League al Portogallo.