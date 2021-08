“Cristiano Ronaldo vorrà rompere il contratto”: il Manchester United non convince Entusiasmo alle stelle al Manchester United per il ritorno di Cristiano Ronaldo dopo l’addio alla Juventus. Le ultime prestazioni dei Red Devils però non sono state convincenti sul piano del gioco, a prescindere dai risultati positivi. Non sono mancati i giudizi negativi su una squadra che potrebbe essere non all’altezza di CR7.

A cura di Marco Beltrami

C'è poco da salvare oltre al risultato. Il Manchester United che grazie ad un gol nel finale di Greenwood ha battuto il Wolverhampton non ha convinto. Primo tempo inguardabile senza tiri in porta, e squadra pigra e capace d'innervosire un grande ex come Roy Keane, che in campo dava sempre il massimo. E l'ex centrocampista che anche da opinionista non ha perso il vizio del tackle facile, ha criticato e non poco la prova dei Red Devils con un particolare riferimento all'ingaggio del suo ex compagno Cristiano Ronaldo.

Roy Keane spera che Cristiano Ronaldo non abbia visto la prova del Manchester United contro il Wolverhampton. La grande gloria irlandese nel commentare l'opaca prova dei Red Devils ha dichiarato a Sky Sport: "Spero che Cristiano non stesse vedendo la partita, altrimenti vorrà rompere il contratto". Una provocazione quella di Keane molto deluso dalla prestazione della sua squadra che comunque finora ha collezionato 2 vittorie e un pareggio in Premier.

In attesa di Cristiano Ronaldo, fresco di ritorno allo United dalla Juventus, giudizio negativo dunque sulla squadra di Solskjaer: "Pensavano che fosse sufficiente il loro talento per vincere la partita. Il loro gioco, il loro linguaggio del corpo, è stato poco brillante. I giocatori non hanno fatto il loro lavoro: palla data sempre via, senza energia, è come giocare a calcetto. Non è troppo buono insomma per Ronaldo".

Ma prestazioni dello United a parte, cosa pensa Roy Keane dell'approdo di Cristiano Ronaldo all'Old Trafford? L'ex centrocampista che per due stagioni ha condiviso lo spogliatoio dei Red Devils con CR7 benedice l'operazione, ed esalta il portoghese: "È fantastico. Penso che sia stata una grande notizia per lo United, per i tifosi e la Premier. Non ho dubbi sul fatto che sia un giocatore di livello mondiale. Sta tornando allo United per vincere è un ragazzo intelligente. Non so se potrà fare la differenza per vincere grandi trofei, ma vincere una Coppa d'Inghilterra o una Coppa di Lega è ovviamente più che possibile. Porterà una mentalità vincente, è un maniaco del fitness e uno dei più intelligenti che abbia mai visto per come si è adattato negli anni".