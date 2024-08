video suggerito

Cristiano Ronaldo svela cosa farà dopo aver smesso di giocare: "Un futuro lontano dal calcio" Cristiano Ronaldo ha parlato dei suoi piani futuri nel corso di un'intervista. Il fenomeno portoghese allontana ancora l'idea di smettere di giocare e svela di vedersi lontano dal calcio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo è pronto a iniziare una nuova stagione con l'Al Nassr. Dopo l'esordio con gol in campionato contro l'Al-Raed terminato 1-1, il fenomeno portoghese negli ultimi giorni si è distinto soprattutto per la nascita del suo canale Youtube che ha raccolto immediatamente milioni di iscritti. "UR Cristiano" è un contenitore di tematiche legate a calcio e finanza ma da cui in tanti si aspettano di sentire anche l'annuncio dell'addio al calcio da parte dello stesso CR7. Un annuncio che però al momento non arriverà come sottolineato dallo stesso attaccante.

Nel corso di un'intervista al canale portoghese NOW, Cristiano Ronaldo ha spiegato proprio questo evidenziando anche un altro aspetto importante del suo futuro che ha un po' spiazzato i tifosi di tutto il mondo: "Non so se mi ritirerà dal calcio presto, tra due o tre anni… ma probabilmente chiuderà la carriera qui all'Al Nassr – ha spiegato -. Sono molto felice in questo club, mi trovo bene anche in questo Paese. Sono felice di giocare in Arabia Saudita e voglio continuare". Ma più di tutto ha aggiunto che dopo aver smesso di giocare si dedicherà a un futuro lontano dal calcio.

Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al Nassr.

CR7 esclude un futuro come allenatore dopo l'addio al calcio

"È molto difficile pensare che un giorno diventerò un allenatore – ha spiegato Cristiano Ronaldo -. Nella mia mente, non sto pensando di diventare l'allenatore di nessuna squadra di calcio. Non ci penso nemmeno". A questo punto il portoghese rivela ciò che nessuno si aspettava: "Probabilmente vedo il mio futuro lontano dal calcio, ma solo Dio sa cosa accadrà", ha affermato, lasciando i tifosi curiosi di sapere come sarà il prossimo capitolo della sua vita. Al momento però tutte le sue attenzioni sono rivolte all'Al Nassr e anche alla Nazionale del Portogallo.

Cristiano Ronaldo fa sapere quando lascerà la Nazionale: "Non darà alcun preavviso"

"Quando lascerò la nazionale, non darò alcun preavviso a nessuno – ha spiegato -. Sarà una decisione molto spontanea da parte mia, ma anche una decisione che avrò ponderato attentamente. Ma adesso, quello che voglio è essere in grado di aiutare la nazionale nei suoi prossimi impegni. Abbiamo la Nations League davanti, e mi piacerebbe molto giocare". CR7 sarà ora impegnato con l'Al-Nassr nella Saudi Pro League e potenzialmente col Portogallo nella partita inaugurale della Nations League contro la Croazia il 5 settembre.