Cristiano Ronaldo sbarca su Youtube e infrange ogni record: un milione di iscritti in 90 minuti

A cura di Ada Cotugno

Cristiano Ronaldo è una miniera d'oro e tutto ciò che tocca si trasforma in un grande successo. È accaduto nel mondo del calcio ma anche al di fuori, con i suoi infinti progetti imprenditoriali e ora anche con la sua carriera da novello youtuber: il campione portoghese è sbarcato sulla piattaforma e il suo impatto è stato devastante, tanto che il suo canale ha raggiunto un milione di iscritti in appena 90 minuti.

Praticamente il tempo di una partita di calcio, una velocità incredibile per qualsiasi creator. Il nome scelto per il lancio è stato "UR Cristiano", ossia "You are Cristiano" ("tu sei Cristiano"), un invito a tutti i tifosi e gli appassionati ad entrare nel suo mondo e scoprire il dietro le quinte della sua vita, non solo legata al mondo del calcio ma anche al rapporto con la sua famiglia e alle tante sfaccettature che da sempre ha messo in mostra sui social.

Il lancio con il tormentone

L'annuncio è arrivato con un video condiviso sul suo profilo Instagram in collaborazione si Youtube e an che il lancio in cui invitava gli utenti ad iscriversi è diventato virale: "Siuuuuubscribe" è stato il suo motto, l'unione della parola "subscribe" con il suo celebre "sium", l'urlo che accompagna la sua esultanza a ogni gol segnato. Praticamente un marchio di fabbrica per Cristiano Ronaldo che ha puntato tutto sulla sua identità anche in questa nuova avventura in cui permetterà a tutti di farsi conoscere più in profondità, come persona prima che come sportivo.

Numeri da record in poche ore

La risposta del pubblico è stata eccezionale e, neanche a dirlo, il portoghese ha disintegrato ogni record. Dopo 90 minuti il suo canale contava già un milione di iscritti e nessuno prima di oggi aveva raggiunto quel traguardo così velocemente. Il profilo Youtube è stato inaugurato da una manciata di video caricati già al momento dell'apertura che ritraggono Cristiano Ronaldo da solo e affiancato dalla sua compagna Georgina Rodriguez, intenti a fare giochi e quiz già virali sul web.

A quattro ore dalla sua inaugurazione il profilo ha già registrato oltre 4 milioni di iscritti, con le visualizzazioni dei suoi video che oscillano tra le 300mila e il milione. Numeri importantissimi, ma d'altronde con CR7 il successo è garantito in ogni campo, non soltanto in quello da calcio.