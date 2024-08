video suggerito

Cristiano Ronaldo non ne può più, si sente perseguitato in Arabia: il gran gol non basta, è furioso Dopo aver segnato un gran gol di testa all’Al-Raed, Cristiano Ronaldo si è arrabbiato moltissimo per la mancata vittoria dell’Al-Nassr, lamentandosi per un’altra rete annullata per un fuorigioco dubbio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La serata di Cristiano Ronaldo contro l'Al-Raed era iniziata benissimo, ma poi le cose per lui e per l'Al-Nassr hanno preso una brutta piega. Dopo la sconfitta pesante in Supercoppa saudita contro l'Al-Hilal che già aveva fatto arrabbiare il campione portoghese, ecco un altro passo falso, con un 1-1 viziato anche da situazioni poco gradite a CR7, letteralmente furioso a fine match. Quest'ultimo in particolare si è innervosito per un gol annullato per un fuorigioco "millimetrico".

Cristiano Ronaldo segna un gran gol di testa con l'Al Nassr

E pensare che proprio lui si era preso la scena con il terzo gol in altrettante partite della sua stagione, l'898° della carriera. Un colpo di testa sontuoso dopo un salto impressionante a surclassare i difensori avversari. Così l'ex di Real, Manchester United e Juventus sembrava pronto a trascinare l'Al-Nassr che ha dominato la partita con il 70% di possesso palla e 31 tiri in porta. Un po' a sorpresa però ecco il pareggio dell'Al-Raed su rigore che iniziato a far arrabbiare Cristiano Ronaldo.

La rabbia di Ronaldo per il gol annullato per un fuorigioco millimetrico con l'Al-Nassr

La rabbia si è trasformata in qualcosa di più nel finale, quando all'attaccante è stato annullato un gol per fuorigioco. I replay con la grafica del VAR hanno ulteriormente alimentato la frustrazione di CR7 per un offside impercettibile, con la sua spalla forse solo un pizzico più avanti della linea immaginaria che decreta la posizione irregolare.

Incredulo Ronaldo che aveva festeggiato la rete, portandosi il dito all'orecchio verso i tifosi ospiti che avevano intonato il classico canto "Messi, Messi" per provocarlo. Come se non bastasse poi ci sono state ulteriori polemiche per un mancato rigore concesso per un tocco di mano in area di un difensore dell'Al-Raed.

Insomma arrabbiatissimo Cristiano Ronaldo che beccato dalle telecamere ha fatto a più riprese un gesto come a dire "ora basta, ora basta", con il labiale inequivocabile "Str*onzate, str*onzate… niente". Si sente un po' perseguitato il 39enne portoghese che poi a quanto pare avrebbe manifestato anche la sua delusione e la sua voglia quasi di "cambiare aria" nel post-partita. Indiscrezioni provenienti dall'Arabia raccontano di un Ronaldo che non si sarebbe fermato nemmeno negli spogliatoi, alla luce della sua delusione. Un momentaccio, nonostante i tre gol in altrettante partite.