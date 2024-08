Cristiano Ronaldo perde il primo trofeo stagionale e fa un gesto orribile ai compagni: poi fugge via

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo non ama perdere, si sa. E quando succede, si lascia andare a gesti di frustrazione che possono essere davvero sgradevoli: verso gli avversari, l'arbitro, il pubblico ed anche i suoi compagni di squadra. Un'abitudine accentuatasi in questi ultimi anni della declinante carriera del 39enne portoghese. È accaduto ancora una volta sabato, in occasione della finale di Supercoppa dell'Arabia Saudita persa dall'Al Nassr contro l'Al Hilal, la bestia nera del suo club, che lo ha sempre lasciato a bocca asciutta da quando il cinque volte Pallone d'Oro ha deciso di andare a prendersi 200 milioni all'anno a Riyad (il contratto scadrà a giugno 2025, ma non è detto che a 40 anni CR7 non rinnovi, finché lo pagano così tanto…). La sconfitta per 4-1 ha fatto perdere i lumi della ragione a Ronaldo, che ha fatto un gesto davvero orribile nei confronti dei suoi compagni, mettendosi una mano dietro il sedere, a significare che se l'erano fatta sotto.

Cristiano Ronaldo offende i compagni dell'Al Nassr con un gesto volgare

La delusione in quel momento era montata dentro di lui ad un livello tale che non ce l'ha fatta più. Era stato proprio Ronaldo a portare in vantaggio l'Al Nassr con un gol messo a segno a pochi passi dalla porta nel finale del primo tempo (è il suo secondo in due partite della nuova stagione, dopo quello in semifinale), poi l'Al Hilal dei vari Koulibaly, Mitrovic e Milinkovic-Savic ha avuto una reazione veemente nella ripresa, con ben 4 gol realizzati in 17 minuti (il primo dell'ex laziale, poi una doppietta del centravanti serbo, infine il sigillo di Malcom). A quel punto Cristiano non ci ha visto più ed un video lo ha inquadrato mentre sbottava contro i suoi compagni, crollati miseramente: prima ha fatto il gesto che dormivano, poi con le mani ha indicato più volte che era finita, infine ha fatto un altro gesto, quello della paura, con la mano dietro il sedere a indicare che se l'erano fatta sotto.

Ronaldo scappa via dopo il fischio finale: non vuole la medaglia del secondo posto

Una reazione davvero non bella, decisamente offensiva e volgare, tenuto conto anche del fatto che Ronaldo è il capitano della squadra e da lui ci si aspetterebbe ben altro comportamento soprattutto quando le cose non vanno bene e c'è da compattare le file. Ma la rabbia dell'ex Juve e Real non era finita lì. Dopo la partita, ai giocatori dell'Al Nassr sono state consegnate le medaglie dei secondi classificati, un oggetto ritenuto da perdenti per CR7, che non aveva la minima intenzione di portarselo a casa: le immagini lo hanno mostrato prendere la via degli spogliatoi a mani vuote con umore nerissimo.

Finora il bilancio di Ronaldo in Arabia Saudita è ottimo dal punto di vista dei gol, Cristiano è sempre una macchina (60 reti in 66 partite, capocannoniere dell'ultimo campionato), complice il livello non eccelso in cui gioca adesso, ma sotto il profilo della squadra e dei trofei vinti è fallimentare: il portoghese ha messo in bacheca solo l'Arab Club Champions Cup, competizione minore da non confondere con la Champions League asiatica. Decisamente troppo poco per un cannibale come lui.