video suggerito

Cristiano Ronaldo sui 100 metri contro Usain Bolt e uno struzzo, la simulazione: distacchi abissali Una simulazione al computer ha messo a confronto sui 100 metri Cristiano Ronaldo, Usain Bolt e uno struzzo. Forse i primi due non sapevano che lo struzzo è l’uccello terrestre più veloce che esista… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

131 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovedì sera Cristiano Ronaldo ha scritto un'altra pagina eccezionale della sua straordinaria carriera, mettendo a segno il gol numero 900 nel calcio professionistico. Una rete peraltro decisiva per dare al Portogallo la vittoria per 2-1 nel match d'esordio della Nations League 2024/25 contro la Croazia. Il 39enne attaccante dell'Al Nassr ha insaccato di piatto il cross di Nuno Mendes da distanza ravvicinata, realizzando il secondo gol per la nazionale iberica dopo il vantaggio iniziale di Diogo Dalot. Ronaldo appare tuttora in forma smagliante, ovviamente ha perso qualcosa nello spunto, ma la cura maniacale del fisico e della dieta gli consentono di essere ancora competitivo con calciatori più giovani di lui. Al suo top Cristiano era molto veloce, ma quanto veloce? Una simulazione al computer ha messo ha confronto Ronaldo con l'uomo più veloce di tutti i tempi, Usain Bolt, e con uno struzzo. Il risultato sui 100 metri ha dato distacchi abissali a vantaggio di quest'ultimo: lo struzzo infatti è l'uccello terrestre più veloce.

Lo struzzo distrugge Bolt sui 100 metri

Nel video si vede lo struzzo vincere facilmente la gara col tempo di 7"30, davanti a Bolt, che nell'occasione il computer accredita di 9"53, un crono che il giamaicano peraltro non ha mai ottenuto in carriera, visto che è appena inferiore al suo leggendario record del mondo sui 100 metri, stabilito con 9"58 ai Mondiali di Berlino del 2009.

In quell'occasione il pluricampione olimpico corse con una velocità media di 37,58 km/h, toccando l'incredibile picco – tra i 60 e gli 80 metri – di 44.72 km/h, ovvero la velocità umana più alta mai registrata. Il problema per il Bolt simulato è che lo struzzo raggiunge velocità ben superiori: 55 km/h, con scatti brevi che possono arrivare fino a circa 70 km/h. Nessun altro uccello su terra riesce a correre così veloce.

Leggi anche Cristiano Ronaldo svela il vero motivo per cui ha pianto a Euro 2024: è puro narcisismo

Cristiano Ronaldo ultimo nella simulazione al computer

Nella corsa simulata, a piazzarsi ultimo è Ronaldo, ancora più staccato da Bolt: il cinque volte Pallone d'Oro ha concluso i 100 metri in 11"22, correndo dunque ad una velocità media di 32,086 km/h. Poco male per Cristiano, il cui focus è ancora quello di segnare a ripetizione, con l'obiettivo non nascosto di arrivare a quota 1000 gol in carriera. È per questo che scommettiamo che il 39enne portoghese non si ritirerà l'anno prossimo, quando scadrà il suo ricchissimo contratto con l'Al Nassr.