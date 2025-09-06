Cristiano Ronaldo spinge un tifoso che voleva un selfie: perde il controllo e lo allontana

Cristiano Ronaldo spinge un suo tifoso che voleva un selfie: il fuoriclasse portoghese perde il controllo e allontana il fan che aveva eluso la sicurezza dell’hotel in Armenia.

Cristiano Ronaldo spinge un tifoso che voleva un selfie: il fuoriclasse del Portogallo perde il controllo e allontana il fan che aveva eluso la sicurezza dell'hotel in Armenia. Il cinque volte Pallone d'Oro è impegnato con la sua nazionale in terra armena per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e prima della partita che si gioca al Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan si è verificato questo spiacevole episodio che subito è diventato virale.

Il tifoso è riuscito a superare i controlli di sicurezza dell'albergo e si è avvicinato a Cristiano Ronaldo per farsi un selfie con il suo idolo, ma il calciatore dell'Al-Nassr non era molto felice per quanto stava accadendo e lo ha allontanato con una spinta.

Subito dopo sono intervenuti gli addetti alla sicurezza per evitare che la situazione degenerasse e poi CR7 è stato assistito da un membro della delegazione della nazionale lusitana. Il tifoso è stato poi scortato via dalla sicurezza insieme ad un altro sostenitore, che aveva provato a fare lo stesso pochi istanti dopo.

Si tratta di un episodio piuttosto strano perché Cristiano Ronaldo ha sempre avuto un buon rapporto con i suoi tifosi, anche con quelli che facevano invasione di campo per avere una foto con lui.

Cristiano Ronaldo ancora in gol con il Portogallo

Nonostante questo spiacevole episodio Cristiano Ronaldo è sempre protagonista nelle partite del suo Portogallo, visto che anche nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 in trasferta in l'Armenia il fuoriclasse ex Real Madrid, Manchester United e Juventus ha lasciato ancora il segno realizzando il suo 941° gol in carriera.

La selezione lusitana, guidata da Roberto Martinez, ha messo in ghiaccio il risultato già prima dell'intervallo con i gol di Joao Felix, Joao Cancelo e del proprio capitano. Dopo aver vinto la Nations League lo scorso giugno, il Portogallo ha iniziato il suo percorso verso i Mondiali del prossimo anno nel girone F con Ungheria, Irlanda e Armenia.