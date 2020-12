La serata di Cristiano Ronaldo in Champions League è stata perfetta: una partita vinta, la Juventus che ha ribadito la propria concretezza europea e la segnatura numero 750 che proietta il portoghese verso l'ennesimo traguardo personale. Tutto perfetto, a tal punto che dopo la partita, sui social lo stesso Cr7 ha voluto elogiare quanto fatto fino adesso in bianconero con un lungo post su Instagram che è diventato subito virale.

𝟕𝟓𝟎 gol, 𝟕𝟓𝟎 momenti felici, 𝟕𝟓𝟎 sorrisi sul viso dei nostri tifosi. Grazie a tutti i giocatori e agli allenatori che mi hanno aiutato a raggiungere questo numero incredibile, grazie a tutti i miei fedeli avversari che mi hanno fatto lavorare sempre più duramente ogni giorno. Ma soprattutto grazie alla mia meravigliosa famiglia, sempre presente nei miei momenti migliori e peggiori. Prossima tappa: 𝟖𝟎𝟎 gol! Andiamo! Fino Alla Fine!

Un messaggio che rilancia l'ennesima sfida di un Cristiano mai soddisfatto di se stesso se non nel nuovo record da raggiungere e festeggiare. Così, lo spirito del portoghese ha permesso alla Juventus di ritornare a sorridere con un successo pieno e meritato (3-0 alla Dinamo Kiev) e ha tagliato lo strepitoso traguardo dei 750 gol in carriera con le maglie dello Sporting, Nazionale, Manchester United, Real Madrid e quella juventina.

Tutte le reti di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo non ha mai smesso di segnare e di far sognare. 450 gol segnati con la maglia del Real Madrid, 118 con quella del Manchester United, 102 con il Portogallo, 75 con la Juventus e 5 con lo Sporting Lisbona. Diversi anche i modi per arrivare alla rete perché Cr7 ha segnato in ogni modo. 509 reti sono state realizzate dentro l'area, 129 su rigore, 57 su punizione e 55 da fuori area mentre ben 482 sono state segnate di destro, 136 di sinistro, 130 di testa.