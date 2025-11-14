Cristiano Ronaldo sbugiardato sul campionato dell’Arabia Saudita: vale la Serie B italiana

Cristiano Ronaldo ha ribadito che a suo dire il campionato dell’Arabia Saudita in cui gioca vale più di quello francese, nonché del portoghese, ma le sue parole sono smentite – e non di poco – dalla classifica di competività dei tornei nazionali: la Saudi Pro League è molto in basso, tra la massima serie greca e la Serie B italiana.

Nelle ultime ore l'umore di Cristiano Ronaldo si è parecchio rovinato, visto che il capitano del Portogallo si è fatto espellere nel match di qualificazioni mondiali contro l'Irlanda e ora rischia di saltare più di una partita della fase a gironi dei prossimi Mondiali in caso di squalifica pesante. Ben altro era lo stato d'animo del 40enne campione lusitano durante l'intervista con l'amico Piers Morgan, quando non solo ha insistito di essere più forte di Messi, ma ha ribadito anche che il campionato dell'Arabia Saudita in cui gioca attualmente con l'Al Nassr è molto più competitivo di quanto sostengano i suoi detrattori, anche "meglio della Ligue 1". Peccato che il ranking dei vari campionati nazionali, stilato da Opta secondo parametri oggettivi, collochi la Saudi Pro League davvero molto in basso, intorno alla 30sima posizione, ovvero vicino alla Serie B italiana.

L'orgoglio di Cristiano Ronaldo: "Gioco in un campionato migliore di quello francese"

Il discorso di Ronaldo è partito proprio dalle critiche di chi sminuisce – citando il torneo in cui gioca – il fatto che tuttora continui a segnare a grappoli (siamo a quota 952 in carriera tra i club e la nazionale): "È una scusa dopo l'altra – ha detto a Morgan – Anno dopo anno, continuo a segnare più gol. Anche in un anno negativo, ho segnato 25 gol. Se giocassi in Premier League adesso, in una grande squadra, segnerei gli stessi gol. Continuo a fare il mio lavoro".

Poi il cinque volte Pallone d'Oro è andato all'attacco: "Il campionato saudita è migliore della Primeira Liga portoghese e anche della Ligue 1 francese". Un'affermazione quest'ultima che tuttavia è smentita in maniera netta (non parliamo di piccole differenze…) dall'Opta Power Ranking, che prende in considerazione una serie di parametri e da lì valuta la competitività e la qualità complessiva di tutti i campionati nazionali del mondo.

Le prime 10 posizioni dell’Opta Power Ranking per campionati: domina la Premier League

La Saudi Pro League non è esattamente classificata dove dice Ronaldo…

Ebbene, questa classifica – che vede primeggiare (e non di poco) la Premier League, davanti a Liga, Bundesliga e Serie A – pone la Ligue 1 al quinto posto e la massima serie portoghese al nono. Per trovare il campionato dell'Arabia Saudita tanto decantato da Ronaldo, bisogna scendere e scendere… fino all'attuale 30simo posto. La Saudi Pro League è classificata in questo momento tra la prima divisione greca (29ª) e la Serie B italiana (31ª). Meglio del torneo in cui gioca Cristiano sono valutate da Opta anche i campionati di Cipro ed Ecuador…